Двое взрослых и 3-летний ребенок отравились угарным газом

Пострадавших в состоянии различной степени тяжести Фото: 1tulatv.ru

Во Львове 3 человека отравились угарным газом. Среди пострадавших - 3-летний ребенок.

Происшествие случилось в частном доме на ул. Сотника Владимира Панаса. Пострадавших в состоянии различной степени тяжести забрали в больницу города и области, сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

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"Дом оборудован ПГ-4 и 2-функциональным газовым котлом. Аварийной бригадой ОАО "Львовгаз" временно прекращена подача газа к дому", - говорится в сообщении.

Обстоятельства происшествия выясняются.

В Хмельницком двое детей отравились угарным газом и скончались. Трагедия произошла 25 октября.