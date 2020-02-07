Мать посреди улицы чуть не убила 3-месячного младенца

В Подольске нетрезвая мать во время драки с мужем бросила об землю 3-месячного младенца. Фото - od.npu.gov.ua

В Подольске Одесской области нетрезвая женщина бросила о землю 3-месячного младенца. Это произошло во время ее ссоры с дракой с мужем, которую супруги устроили посреди улицы на глазах у еще двух своих детей.

Об инциденте на ул. Подольской сообщили прохожие, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Причиной конфликта между супругами из села Нестоита стала ревность мужа и его возмущение тем, что жена употребляла алкоголь в компании другого. Всего семья имеет трех детей от трех месяцев до 4-х лет и состоит на учете как такая, которая оказалась в сложных жизненных обстоятельствах. В тот день женщина с младенцем поехала в райцентр, якобы в орган социальной защиты населения. Не дождавшись жены, мужчина взял двух других детей и поехал ее искать. Женщину он застал за распитием спиртных напитков в доме ее случайного знакомого. Ругаясь на глазах у детей, супруги вышли на улицу, где мужчина продолжил дергать женщину. А та, разозлившись, бросила завернутого в одеяло младенца на землю", - сказано в сообщении.

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Полураздетых, голодных и простуженных детей увезли в больницу. У самого младшего диагностировали гематому мягких тканей лица. Мать детей отправили в психоневрологический отделения. На родителей полицейские составили 5 административных протоколов.

"Это уже не первый конфликт в этой семье. К сожалению, больше всего от такого поведения взрослых страдают дети ", - говорит начальник Подольского ОП Александр Ноздратенко.

Дальнейшую судьбу детей будут решать социальные службы.

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