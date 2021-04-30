Мать подозреваемого завещала все свое имущество прокурору

В Киеве мать одного из фигурантов дела о валютном мошенничество оформила на прокурора завещание.

Так пыталась спасти сына от избрания меры пресечения - создать искусственный повод для отвода прокурора и затягнуть процесс, сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

Автор: facebook.com/Надежда Максимец В Киеве мать одного из фигурантов дела о валютном мошенничество оформила на прокурора завещание

Речь идет о деле, в рамках которого правоохранители на днях задержали группу валютных мошенников. Следствие считает, что они около пяти месяцев обманывали клиентов через фейковые пункты обмена валюты. Четырех участников группы задержали 26 апреля после очередной аферы на $64 тыс. Задержанным сообщили о подозрении и внесли ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Судебные заседания в Печерском районном постоянно откладываются по ходатайству стороны защиты об отводах судьи, прокурору, секретарю.

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"Добавлю еще беспочвенные вызовы скорой медицинской помощи, а также ходатайство о проведении заседаний то в режиме видеоконференции, то наоборот с непосредственным участием подозреваемых. Кроме того, один из подозреваемых предоставил суду справку о положительном тесте на Covid-19. При этом справка имела признаки подделки и, как выяснилось, медицинское учреждение ее не выдавало. По данному факту уже также начато уголовное производство относительно подделки документов. Когда же и эти меры не помогли, подозреваемые пошли на еще один оригинальный ход. Так, мать одного из подозреваемых оформила завещание , которым все принадлежащее ей движимое и недвижимое имущество, где бы оно ни было и из чего бы оно не состояло, в случае ее смерти будет принадлежать прокурору в данном уголовном производстве ", - рассказала Надежда Максимец.

Однако это не помогло. Суд удовлетворил ходатайство прокурора. И отправил автора идеи о завещании под стражу с правом внести залог в 2,9 млн грн.

На Волыни бывший прокурор, подозреваемый во взяточничестве, составил завещание на судью, которая рассматривает его дело. Все это для того, чтобы она стала заинтересованной стороной в рассмотрении дела и можно было ее от дела отвести. Поэтому в случае смерти обвиняемого судья получит его гоночный велосипед, коллекцию монет, марок, а еще мобильный телефон.