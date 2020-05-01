Мать обезглавила дочь: в полиции опровергли важную информацию

Татьяна Пьянова убила и обезглавила 13-летнюю дочь, по версии следствия. Ее задержали, когда шла по улице абсолютно голая с головой ребенка в пакете. Фото: facebook.com/anyajurchenko

Полиция проверяет информацию о том, что брат 38-летней Татьяны Пьяновой из села Подворки под Харьковом, которая голой бегала по улицам с отрезанной головой 13-летней дочери, пьянствовал и цеплялся к ребенку.

Пока следствие не имеет оснований считать, что дядя убитой домогался к ней. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП в Харьковской области, передает Depo.Харьков.

"При проверке на Информационным портале полиции установлено, что любые вызовы или обращения от подозреваемой или ее брата в полицию не поступали. Объективных данных полагать, что в отношении девочки имели место интимные домогательства, следствие в настоящее время не имеет. Но эта информация будет обязательно проверяться. Следствием будет проведено всестороннее расследование, направленное на установление мотивов и всех обстоятельств преступления", - отметили в полиции.

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Суд арестовал подозреваемого в убийстве и обезглавливании дочери на 2 месяца. Ей будет назначена психиатрическая экспертиза. Отмечается, что до этого женщина на психиатрическом учете не состояла.

В случае доказательства вменяемости Пьяновой ей грозит пожизненное тюремное заключение.

О том, что брат 38-летней Татьяны Пьяновой, 40-летний Антон, пьянствовал, бил женщину и приставал к ее ребенку, рассказал знакомый семьи, пожелавший остаться анонимом. По его словам, Татьяна неоднократно обращалась в полицию, но те никак не реагировали на ее заявления.