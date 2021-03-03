Мать не заступалась: мужчина бил до потери сознания 7-летнего пасынка

На Донетчине мужчина систематически воспитывал кулаками 7-летнего пасынка. Об издевательствах заявила знакомая матери. Фото: pixabay.com

В Дружковке Донецкой области мужчина систематически избивал 7-летнего сына сожительницы. Мальчик даже терял сознание.

Об издевательствах сообщила знакомая семьи, которая увидела мальчика с разбитым лицом, рассказали в отделе коммуникации ГУНП области.

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"В ходе расследования полицейские установили, что над мальчиком систематически издевается сожитель его матери. В течение длительного времени мужчина "воспитывал" ребенка побоями. Бил всем, что попадет под руку, - до потери сознания. На теле потерпевшего обнаружены многочисленные телесные повреждения лица и шеи, синяки на спине, плечах, локтевых суставах, бедрах", - рассказали в полиции.

Злоумышленник скрывается от следствия. Собрав все необходимые доказательства, полицейские заочно объявили ему подозрение в пытках. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

В Тернопольской области мужчина избил 4-летнего пасынка. По словам отчима, мальчик капризничал и не слушал его. Успокоить ребенка он решил силой и ударил его несколько раз по голове и телу. После этого он взял ребенка на руки и бросил на пол.