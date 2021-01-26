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вторник, 26 января 2021 13:11

Мать не могла заставить: 16-летняя девушка почти 40 дней прогуливала школу

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Мать не могла заставить: 16-летняя девушка почти 40 дней прогуливала школу
Мать заплатит 454 гривны штрафа Фото: pixabay.com

На Тернопольщине суд наказал женщину, дочь которой не ходила в школу без уважительных причин. 16-летняя школьница пропустила 37 дней обучения.

Мать заплатит 454 грн штрафа, говорится в постановлении Залещицкого районного суда.

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Известно, что девушка учится в селе Угриньковцы. В течение 1-го семестра девушка почти 40 дней не посещала школу.

При рассмотрении дела в суде мать свою вину не признала и отметила, что дочь не желает посещать школу, а она никак не может ее заставить.

Теперь за поведение школьницы мать заплатит штраф или же имеет возможность обжаловать решение в апелляционном суде.

В одной из школ Новотроицкого на Херсонщине 13-летнюю девочку затравили сверстники. Они создали в мессенджере ученический чат, где унижали девочку. А потом выложили туда ее интимные фото.

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