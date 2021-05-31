Мать двоих детей нашли повешенной в ванной на поясе от халата

В Кривом Роге Днепропетровской области женщина повесилась в ванной комнате.

Трагедия произошла 30 мая около 21:00 в одной из квартир микрорайона 5-й Заречный. Тело женщины обнаружила ее несовершеннолетняя старшая дочь. Предварительно известно, что перед смертью женщина поссорилась со своим мужем и просила двоих дочерей пойти погулять на улицу. Когда дети вернулись, пошли мыть руки в ванную, пишет Первый городской.

Фото: one.kr.ua/news/35097

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Известно, что женщина повесилась на поясе от халата.

Правоохранители выясняют причины и обстоятельства смерти женщины.

В Вышгороде Киевской области 13 мая нашли мертвым 14-летнего парня. Школьник собирался идти в музыкальную школу, но на занятиии так и не появился. На телефонные звонки не отвечал. Мать обратилась в полицию. Его нашли в петле. Перед тем говорил друзьям, что хочет подорвать боевые патроны.