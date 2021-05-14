Вместо музыкальной - в петлю: пропавшего школьника нашли мертвым

Под Киевом нашли в петле 13-летнего парня. Перед тем говорил друзьям, что хочет подорвать боевые патроны. Фото: facebook.com/pol.kyivregion

В Вышгороде Киевской области 13 мая нашли мертвым 14-летнего парня. Школьник собирался идти в музыкальную школу, но на занятиии так и не появился. На телефонные звонки не отвечал. Мать обратилась в полицию.

Его нашли в петле. Перед тем говорил друзьям, что хочет подорвать боевые патроны, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Школьник пугал мать самоубийством потому, что во время уроков у него отобрали чипсы

"Парень в общем чате с одноклассниками выложил фотографии боевых патронов к оружию и намеревался их взорвать. Правоохранители провели ряд оператавно-розыскных мероприятий, отработали камеры видеонаблюдения и ночью обнаружили тело несовершеннолетнего повешенным на дереве. Он покончил жизнь самоубийством. Также, в личных вещах парня найдено 4 патрона к автомату", - сказано в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство. Устанавливают все обстоятельства и причины трагедии.

В селе Новоселки Владимирецкого района Ровенской области повесился 16-летний парень. Тело нашли в соседском хозяйстве. Парень учился в 10-м классе местной школы. Был коммуникабельным. Замкнутости или нелюдимость за ним не замечали.