Мать чиновника МВФ избили лопатой

В Одесской области злоумышленник избил лопатой 80-летнюю мать украинского финансиста. Фото: pixabay.com

В Одесской области злоумышленник избил 80-летнюю мать украинского финансиста и заместителя исполнительного директора от Украины в Международном валютном фонде Владислава Рашкована.

Напал на женщину в воскресенье, 4 июля, на даче. Об этом сам чиновник написал в Facebook.

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"Вчера днем ​​неизвестный сильно избил на даче на Бугазе мою 80-летнюю мать. Сначала со спины ударил лопатой по голове. Потом, когда она упала, бил ее на земле лопатой, потом ногами по лицу. Затем украл золотую цепочку с шеи и скрылся", - написал Рашкован.

Чиновник также добавил, что мать чудом осталась в живых. Соседи вовремя вызвали скорую помощь и полицию, которая поймала преступника.

В Винницкой области задержали 35-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве и ограблении 71-летней женщины в одном из сел Тывровского района. Выяснилось, грабитель заманил свою жертву в ловушку. А потом пытал, украл 350 грн и убил.