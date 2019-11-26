Мать бросила 1-летнюю дочь и исчезла

Фото: facebook.com/odesapolice

В Одессе женщина бросила свою 1-летнюю дочь в антисанитарных условиях в квартире и ушла в неизвестном направлении.

Это произошло вечером 25 ноября на улице Льва Толстого, сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Женщина бросила двоих детей на берегу реки

"На месте инспекторов встретили соседи и сообщили, что женщина в состоянии наркотического опьянения бросила ребенка. Сказала, что он ей не нужен. В забросанной вещами комнате полицейские обнаружили годовалую девочку. Она была без присмотра взрослых и плакала", - сказано в сообщении.

Полицейские успокоили малышку, накормили и вызвали "скорую". Сейчас устанавливается местонахождение матери.

Кривом Роге Днепропетровской области женщина закрыла трех малолетних детей в квартире и исчезла. Плач детей 1, 2 и 3 лет услышали соседи и вызвали полицию.