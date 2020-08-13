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четверг, 13 августа 2020 18:10

Мать 7-месячного мальчика пропала без вести

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Одесские полицейские разыскивают мать 7-месячного мальчика.

Месяц назад женщина, родом из Кировоградской области, оставила сына в общежитии у подруги. А сама поехала, никому не сказав куда, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: od.npu.gov.ua
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"Женщина, так и не дождавшись возвращения матери ребенка, отдала младенца ее бывшему сожителю. А тот - крестной ребенка. В конце концов у людей лопнуло терпение ждать и они сообщили о ситуации в полицию. Полицейские совместно с сотрудниками местной Службы по делам детей передали мальчика в один из специализированных детских домов. Врачи оценивают состояние его здоровья как удовлетворительное", - сказано в сообщении.

Автор: od.npu.gov.ua
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О матери известно, что она неоднократно привлекалась к ответственности за занятие проституцией. В Службу по делам детей уже направлены материалы для решения вопроса о лишении женщины родительских прав и помещения мальчика в центр реабилитации.

В Киеве рядом с магазином на ул. Северной прохожие заметили коляску с двумя маленькими девочками, к которым долго никто не подходил. Выяснилось, сестер 1 и 2-х лет там оставила бабушка и не вернулась. Ее разыскали. Она пояснила, что оставила внучек, поскольку их мать два месяца не появляется дома и не интересуется судьбой малышей. Врачи осмотрели сестер, после чего доставили в медицинское учреждение для временного пребывания. Женщина написала официальный отказ от девочек и передала их на попечение государству.

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