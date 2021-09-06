Массовое отравление в киевской гимназии: появились новые подробности

В Госпродпотребслужбе подтвердили информацию лишь о трех больных учениках гимназии, а не 170. Фото: УНИАН

По состоянию на 13:20 6 сентября поступило только три сообщения о заболевших учениках столичной гимназии. Состояние детей нетяжелое.

Об этом заявили в Киевском городском центре контроля и профилактики болезней.

"На данный момент установлен диагноз в трех учеников - ротавирус, энтеровирус, норовирус. Об этом мы проинформировали Госпродпотребслужбу Киева еще в пятницу (3 сентября. - Gazeta.ua). Проводят эпидрасследование", - рассказали в центре "Сегодня".

Речь идет именно о трех заболевших учениках гимназии. Информацию о почти 200 больных школьников в Госпродпотребслужбе не подтверждают.

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В СМИ появилась информация об отравлении не менее 170 столичных гимназистов. Стало плохо детям 2 сентября после занятий. Домой они ехали с температурой и тошнотой. Вскоре добавилась диарея и рвота. У одной ученицы диагностировали норовирус - разновидность кишечной инфекции. Другие дети анализ на этот вирус пока не сдавали. Вслед за школьниками слегли и некоторые родители. Образцы воды, продуктов и готовой пищи в школе уже собрала Госпродпотребслужба.