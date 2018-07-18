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среда, 18 июля 2018 11:00

Массовое отравление: в больнице десятки пострадавших

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Массовое отравление: в больнице десятки пострадавших
В лагере отравились 84 человека. Фото: прокуратура Донецкой области

Количество пострадавших в результате массового отравления в лагере "Ястребок" в Донецкой области возросло до 84 человек.

Среди них - 68 детей и 16 взрослых, пишет "Новое Время".

Всего в лагере на момент инцидента находилось 134 человека.

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Ранее сообщалось, что в больницу с симптомами острой кишечной инфекции доставили 49 человек.

Создана комиссия по расследованию этого случая и выяснению его причин. Лагерь временно закрыли.

Ранее стало известно о массовом отравлении военнослужащих. На складах Одесского гарнизона нашли консервы без документов. Пресс-служба Минобороны сообщила, что на складах продовольствия началась проверка в связи с нарушением правил приема по поручению министра обороны Степана Полторака. Комиссия опечатала продовольственные, вещевые склады, хранилища горюче-смазочных материалов и проверила документацию. Консервы направили в независимую лабораторию, которая установит их качество.

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