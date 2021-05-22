Масштабная автотроща с пострадавшими: новые подробности и видео

В полиции рассказали подробности тройного столкновения в Ровно. Предварительно, 20-летний житель за рулем Renault Scenic, двигаясь в направлении Львова, выехал на полосу встречного движения. Там столкнулся сначала с автомобилем Volkswagen Passat, потом с другим Renault Scenic.

Фото: rv.npu.gov.ua

В больнице - двое пострадавших, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"В результате ДТП в больницу доставили пятерых человек: 34-летнего водителя Volkswagen и четырех пассажирок Renault, водитель которого выехал на встречку. Но госпитализировали под наблюдение только двух из них - 28 и 20 лет. В них медики диагностировали закрытые черепно-мозговые травмы и ушибы. Остальных - отпустили", - говорится в сообщении.

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Водители двух автомобилей Renault Scenic не травмировались.

"Драгер" показал, что все трое водителей трезвые. У них также отобрали биологические образцы. Следователи начали досудебное расследование.

В Ровно столкнулись два Renault и Volkswagen. Авария произошла 22 мая около 8:50 по ул. Иванова. На момент ДТП во всех машинах находилось восемь человек, пятеро - четыре женщины и мужчина - травмированы.