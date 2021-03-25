Масштабная авария с украинским автобусом в Польше: возросло число жертв

6 марта вытащили из кювета и поставили на колеса автобус с украинцами, следовавший из польской Познани. Перевернулся накануне ночью. Самостоятельно выбраться смогли четверо из 55 пассажиров. Пятеро - погибли. Фото: tvn24.pl

Число погибших в дорожно-транспортном происшествии с украинским автобусом в ​​Польше, которое произошло 5 марта, возросло до 6.

Вчера, 24 марта, в больнице города Жешув умер гражданин Украины, пассажир этого автобуса. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

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"Его семья осведомлена, решается вопрос репатриации тела в Украину. Таким образом, количество погибших в той аварии возросло до 6 человек", - отметил Николенко, передает "РБК-Украина".

В больницах остаются двое украинцев, в том числе женщина в тяжелом состоянии.

Ночью 5 марта вблизи города Ярослав Подкарпатского воеводства разбился рейсовый украинский автобус Познань - Херсон. В салоне были 55 пассажиров и два водителя, все украинцы. 3 женщины 1960, 1967 и 1988 рождения и двое мужчин 1968 по 1992 годов рождения погибли. Еще 39 человек забрали в 6 местных больниц. Пассажирами автобуса были зароботчане и студенты. Одна женщина из Львовщины, остальные - жители Одесской, Днепропетровской, Хмельницкой и Тернопольской областей.