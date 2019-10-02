Машины разорвало пополам: показали кадры смертельного столкновения

Под Запорожьем столкнулись Peugeot Partner и Skoda Octavia. Оба водителя погибли. Фото - zabor.zp.ua

На трассе Харьков - Симферополь столкнулись Peugeot Partner и Skoda Octavia. Оба водителя 29 и 26 лет погибли.

Авария произошла 1 октября в 18.06 между Степногорске и Григорьевка, сообщила Екатерина Людвик с отдела коммуникации областной полиции.



"Предварительно, водитель автомобиля Peugeot Partner не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Škoda Octavia", - рассказала Екатерина Людвик.

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Все обстоятельства аварии устанавливают следователи.

1 октября на трассе "Киев - Одесса" в смертельном столкновении сошлись грузовик КамАЗ и рейсовый автобус сообщением "Полоцк-Херсон". 45-летний водитель последнего скончался в больнице.