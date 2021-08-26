Машина с мертвым водителем слетела в кювет - пострадал ребенок

В селе Лютеж Вышгородского района Киевской области за рулем умер 53-летний водитель. Машина слетела с дороги, получил травму 7-летний мальчик.

Трагедия произошла 26 августа, сообщила пресс-служба полиция Киевской области.

Фото: Полиция Киевской области

"В 10:30 на автодороге Киев - Овруч автомобиль Ford вылетел в кювет. По предварительной информации, водителю стало плохо и он умер за рулем, автомобиль слетел с дороги. 7-летнего сына госпитализировали", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работали патрульная полиция и следственно-оперативная группа. Тело мужчины направят на экспертизу для установления причин смерти.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

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В Киеве на Столичном шоссе, 98 возле АЗС водителю Renault стало плохо за рулем. Он скончался на месте. Трагедия произошла в феврале этого года.