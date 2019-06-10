 
Ексклюзивы
1/5
"Закроют глаза, когда они уедут" - Россия освободит украинских моряков
"Закроют глаза, когда они уедут" - Россия освободит украинских моряков
Просмотров: 1818
"Попросил похоронить у матери": Владимир Куцик погиб в своем первом бою
"Попросил похоронить у матери": Владимир Куцик погиб в своем первом бою
1 Просмотров: 4491
Выстоим против России, если украинская экономика будет расти на 5% ежегодно
Выстоим против России, если украинская экономика будет расти на 5% ежегодно
Просмотров: 351
Назвали один из вариантов давления на Путина
Назвали один из вариантов давления на Путина
1 Просмотров: 1827
Зеленскому стоит не быковать, как это делал Янукович, а вести диалог
Зеленскому стоит не быковать, как это делал Янукович, а вести диалог
2 Просмотров: 4519
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Просмотров: 43338
Из-за монопольного положения Нафтогаз завышает цены на газ - экспер
Из-за монопольного положения Нафтогаз завышает цены на газ - экспер
Просмотров: 459
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Просмотров: 387
Союз Кличко и Саакашвили: эксперт раскрыл суть
Союз Кличко и Саакашвили: эксперт раскрыл суть
Просмотров: 2115
"Полицейских могут оправдать" - кто ответит за смерть 5-летнего мальчика
"Полицейских могут оправдать" - кто ответит за смерть 5-летнего мальчика
2 Просмотров: 3213
Фото
Все фото
3
8
4
10
5
Масштабная авария в Польше: украинец стал героем
Масштабная авария в Польше: украинец стал героем
Машина с химикатами упала в реку: все, что известно об экологическом бедствии
Машина с химикатами упала в реку: все, что известно об экологическом бедствии
В недострое нашли труп мужчины со странной запиской
В недострое нашли труп мужчины со странной запиской
Поваленные деревья, подтоплены дома и дороги: показали последствия бури
Поваленные деревья, подтоплены дома и дороги: показали последствия бури
В СБУ сообщили подробности подготовки и нейтрализации теракта на детской площадке
В СБУ сообщили подробности подготовки и нейтрализации теракта на детской площадке
Видео
Все видео
В Харькове оборвался канатный мост с людьми
В Харькове оборвался канатный мост с людьми
Подрались ветераны АТО и "Нацкорпус" - есть пострадавшие
Подрались ветераны АТО и "Нацкорпус" - есть пострадавшие
Полицейский сбил ребенка: видео первых минут
Полицейский сбил ребенка: видео первых минут
В метро произошла кровавая драка
В метро произошла кровавая драка
Под Киевом Tesla попал в аварию
Под Киевом Tesla попал в аварию
Интервью
1/5
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 2619
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 4824
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 522
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 531
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 1116
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
10 июня 2019
Просмотров: 72
Заробив
О шостій ранку прокидаюся, беру собаку і йду до Дніпра. А вчора збудили на годину раніше. Гупало у сусідній квартирі. Якщо вже так трапилося, то піду ...
понедельник, 10 июня 2019 17:14

Машина с химикатами упала в реку: все, что известно об экологическом бедствии
8

  Комментировать

В селе Збаржевка Погребищенского района Винницкой области в приток реки Рось перевернулся микроавтобус с ядохимикатами
Фото: vn.npu.gov.ua
В селе Збаржевка Погребищенского района Винницкой области в приток реки Рось перевернулся микроавтобус с ядохимикатами
В селе Збаржевка Погребищенского района Винницкой области в приток реки Рось перевернулся микроавтобус с ядохимикатами
В селе Збаржевка Погребищенского района Винницкой области в приток реки Рось перевернулся микроавтобус с ядохимикатами
В селе Збаржевка Погребищенского района Винницкой области в приток реки Рось перевернулся микроавтобус с ядохимикатами

В селе Збаржевка Погребищенского района Винницкой области в приток реки Рось перевернулся микроавтобус Mercedes Bens Sprinter с ядохимикатами. Начался пожар. Авария произошла 9 июня около 05:00. В микроавтобусе были канистры с гербицидами и стимуляторами роста для сельхозрастений, содержание которых около 800 л. Среди них - инсектицид "Нурал-Б", такие были предварительные данные.

Что произошло

"Микроавтобус съехал с дороги в пруд, перевернулся и загорелся. Произошла разгерметизация емкостей. Часть из них оказалась в воде. Пожар потушили спасатели. Подняли из реки автомобиль и канистры с ядом, которые остались невредимы. Авто было без номеров. Водитель с места ДТП сбежал", - рассказала корреспонденту Gazeta.ua Анна Олейник из областной полиции.

Чем опасен инсектицид

Это химические препараты для защиты растений от вредных насекомых. Они очень вредны для людей и животных. Инсектициды имеют очень длительное действие на растения и организмы животных - от дня до нескольких лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Полиция назвала населенные пункты, которым угрожает отравленая река Рось

Кому угрожала опасность

Река Рось протекает по территории нескольких областей - Винницкой, Киевской, Черкасской. Есть правым притоком Днепра. Полиция просит население временно прекратить вылов рыбы, купания и выпас скота в акватории реки Рось. В Белой Церкви Киевской области и в Умани Черкасской области было приостановлено центральное водоснабжение.

Автор: texty.org.ua
  Куда могли попасть химикаты
Куда могли попасть химикаты

Откуда взялись химикаты

Химикаты были похищены из фермерских хозяйств Козятинского и Липовецкого районов, выяснили следователи. В Липовецком районе предварительная сумма убытков из-за хищения составляет 700 тыс. грн. В Козятинском районе - предварительно на 170 тыс. грн. С поиском злоумышленников существуют трудности.

"Злоумышленники скрылись с места происшествия, их трудно установить, потому что были срезаны номерные знаки в Mercedes, также был уничтожен номерной идентификационный номер кузова. То есть никаких следов автомобиля они не оставили", - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Автор: Obozrevatel
  В селе Збаржевка Погребищенского района Винницкой области в приток реки Рось перевернулся микроавтобус с ядохимикатами
В селе Збаржевка Погребищенского района Винницкой области в приток реки Рось перевернулся микроавтобус с ядохимикатами

Опасности для людей нет

В водоемы попали гербициды и фунгициды разного класса. Инсектицидов, представляющих опасность для жизни людей, не было. Информация об утечке в притоку реки Рось инсектицида "Нурали-Б" не подтвердилась, сообщил утром 10 июня заместитель председателя Винницкой ОГА Андрей Гижко во время пресс-конференции.

По его словам, все вещества, которые попали в водоемы - 2-3 класса опасности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Экологическая катастрофа: без воды остаются два города

"После использования некоторых из них на полях можно работать уже через день или на 3-й день. В результате забора воды на границе Винницкой и Киевской областей не зафиксировано концентраций опасных веществ, превышающих предельно допустимую норму. Такие нормы превышены только непосредственно на месте попадания гербицидов и фунгицидов в воду", - рассказал Гижко.

Часть водоема, где обнаружили концентрацию ядов, огражденная ограничительными лентами. Местное население предупредили об опасности. 257 жителей села обеспечены питьевой водой. В притоке реки Рось и ближайших водоемах не зафиксировано гибели рыбы или другой фауны.

Обстоятельства кражи и аварии устанавливают полицейские. Виновников ищут. Их могут посадить на 12 лет с конфискацией имущества.

В Узине загрязняется воздух резкими запахами и сажей. Также страдает река Рось. В нее через каскад водоемов и ручьев попадают отходы производства. Водоемы на территории города засорены сточными водами. В колодцах загрязнена питьевая вода.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Машина с химикатами упала в реку: все, что известно об экологическом бедствии». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
июня

Украинский командир погиб в бою.

Кобзон хотел детей от Зыкиной

Украинцев выделили в отдельную категорию заключенных

Задержали украинского полковника, подозреваемого в государственной измене

Князь посадил сыновей в тюрьму

Поэты выступили против памятника Шевченко

Самое читаемое
Фото откровенной блондинки, которая покорила финал Лиги чемпионов
Фото откровенной блондинки, которая покорила финал Лиги чемпионов
16
 Просмотров: 34533
Жена Зеленского показала, как выглядела в студенческие годы
Жена Зеленского показала, как выглядела в студенческие годы
3
 Просмотров: 18415
Тимошенко идет на выборы с нардепом-миллиардером
Тимошенко идет на выборы с нардепом-миллиардером 15 Просмотров: 12559
Сын Ющенко открыл ресторан
Сын Ющенко открыл ресторан 9 Просмотров: 10413
Стол-скатерть и овца из туалетной бумаги: показали сумасшедшие дизайнерские произведения
Стол-скатерть и овца из туалетной бумаги: показали сумасшедшие дизайнерские произведения
23
 Просмотров: 9432
Происшествия
Масштабная авария в Польше: украинец стал героем
Масштабная авария в Польше: украинец стал героем
3
 Просмотров: 144
Прохожие нашли маленького мальчика: фото
Прохожие нашли маленького мальчика: фото Просмотров: 63
Назначили залог полицейскому, который сбил мальчика
Назначили залог полицейскому, который сбил мальчика Просмотров: 72
Установили двух напавших на харьковского журналиста
Установили двух напавших на харьковского журналиста Просмотров: 99
Убийство Гандзюк: против заказчиков не нашли доказательств
Убийство Гандзюк: против заказчиков не нашли доказательств Просмотров: 378
Больше всего комментируют
28
Спикер Зеленского возмутила украинцевский обвинением ВСУ
25
Порошенко заявил о готовности стать премьер-министром
16
Тимошенко под палящим солнцем сделала реверанс в сторону Зеленского
15
Тимошенко идет на выборы с нардепом-миллиардером
11
Кто из партий проходит в Раду: свежая социология
Голосов: 181
Голосование Нужно снимать торговую блокаду с ОРДЛО?
  • Нет. Торговать с оккупантом категорически запрещено!
  • Да. Торговля и так процветали, но в формате контрабанды или Роттердам +
  • Усилить торговые санкции, запретить возить любые товары на оккупированный Донбасс
  • Границы для товаров должны быть открыты полностью
  • Свой вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua