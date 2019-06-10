Машина с химикатами упала в реку: все, что известно об экологическом бедствии

Фото: vn.npu.gov.ua

В селе Збаржевка Погребищенского района Винницкой области в приток реки Рось перевернулся микроавтобус Mercedes Bens Sprinter с ядохимикатами. Начался пожар. Авария произошла 9 июня около 05:00. В микроавтобусе были канистры с гербицидами и стимуляторами роста для сельхозрастений, содержание которых около 800 л. Среди них - инсектицид "Нурал-Б", такие были предварительные данные.

Что произошло

"Микроавтобус съехал с дороги в пруд, перевернулся и загорелся. Произошла разгерметизация емкостей. Часть из них оказалась в воде. Пожар потушили спасатели. Подняли из реки автомобиль и канистры с ядом, которые остались невредимы. Авто было без номеров. Водитель с места ДТП сбежал", - рассказала корреспонденту Gazeta.ua Анна Олейник из областной полиции.

Чем опасен инсектицид

Это химические препараты для защиты растений от вредных насекомых. Они очень вредны для людей и животных. Инсектициды имеют очень длительное действие на растения и организмы животных - от дня до нескольких лет.

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Кому угрожала опасность

Река Рось протекает по территории нескольких областей - Винницкой, Киевской, Черкасской. Есть правым притоком Днепра. Полиция просит население временно прекратить вылов рыбы, купания и выпас скота в акватории реки Рось. В Белой Церкви Киевской области и в Умани Черкасской области было приостановлено центральное водоснабжение.

Автор: texty.org.ua Куда могли попасть химикаты

Откуда взялись химикаты

Химикаты были похищены из фермерских хозяйств Козятинского и Липовецкого районов, выяснили следователи. В Липовецком районе предварительная сумма убытков из-за хищения составляет 700 тыс. грн. В Козятинском районе - предварительно на 170 тыс. грн. С поиском злоумышленников существуют трудности.

"Злоумышленники скрылись с места происшествия, их трудно установить, потому что были срезаны номерные знаки в Mercedes, также был уничтожен номерной идентификационный номер кузова. То есть никаких следов автомобиля они не оставили", - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Автор: Obozrevatel В селе Збаржевка Погребищенского района Винницкой области в приток реки Рось перевернулся микроавтобус с ядохимикатами

Опасности для людей нет

В водоемы попали гербициды и фунгициды разного класса. Инсектицидов, представляющих опасность для жизни людей, не было. Информация об утечке в притоку реки Рось инсектицида "Нурали-Б" не подтвердилась, сообщил утром 10 июня заместитель председателя Винницкой ОГА Андрей Гижко во время пресс-конференции.

По его словам, все вещества, которые попали в водоемы - 2-3 класса опасности.

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"После использования некоторых из них на полях можно работать уже через день или на 3-й день. В результате забора воды на границе Винницкой и Киевской областей не зафиксировано концентраций опасных веществ, превышающих предельно допустимую норму. Такие нормы превышены только непосредственно на месте попадания гербицидов и фунгицидов в воду", - рассказал Гижко.

Часть водоема, где обнаружили концентрацию ядов, огражденная ограничительными лентами. Местное население предупредили об опасности. 257 жителей села обеспечены питьевой водой. В притоке реки Рось и ближайших водоемах не зафиксировано гибели рыбы или другой фауны.

Обстоятельства кражи и аварии устанавливают полицейские. Виновников ищут. Их могут посадить на 12 лет с конфискацией имущества.

В Узине загрязняется воздух резкими запахами и сажей. Также страдает река Рось. В нее через каскад водоемов и ручьев попадают отходы производства. Водоемы на территории города засорены сточными водами. В колодцах загрязнена питьевая вода.