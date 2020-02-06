Маршрутка с пассажирами слетела с трассы и перевернулась

Неподалеку Мелитополя слетел с трассы и перевернулся пассажирский микроавтобус. Фото: zp.npu.gov.ua

Утром 6 февраля на автотрассе государственного значения близ Мелитополя Запорожской области в аварию попал маршрутный микроавтобус с шестью пассажирами.

Причина аварии нарушение правил дорожного движения 46-летним водем рейсового микроавтобуса, сообщили в пресс-служба национальной полиции Запорожской области.

Дорожно-транспортное происшествие случилось около 7:30 на 459-м километре автодороги "Одесса-Мелитополь-Новоазовск". Водитель пассажирского микроавтобуса "Mercedes Sprinter" не справился с управлением, выехал на встречную полосу, затем на обочину и допустил опрокидывание транспортного средства.

В момент ДТП в салоне находилось шесть пассажиров - четверо жителей Приазовского района и двое жителей Мелитополя. Пассажиры получили телесные повреждения разной степени тяжести и самостоятельно обратились за медицинской помощью. Пятеро из них госпитализировали в больницу.

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По данному факту возбуждено уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения. Продолжается досудебное расследование.

В связи с ухудшением погодных условий на всей территории Украины осложнилась ситуация на дорогах государственного значения. Движение в Одесской области временно остановили. По сообщению Укравтодора, движение тяжеловесного автотранспорта больше осложнен на южных направлениях.