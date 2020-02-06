Непогода: назвали дороги с осложненным и перекрытым движением

Погодные условия осложнили ситуации на дорогах. Фото: facebook.com/localroadsplt

В связи с ухудшением погодных условий на всей территории Украины, осложнилась ситуация на дорогах государственного значения. Движение в Одесской области временно остановили.

По сообщению Укравтодора, движение тяжеловесного автотранспорта больше осложнен на южных направлениях.

По состоянию на утро 6 февраля в Донецкой, Луганской, Одесской, Херсонской, Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областях снег, местами сильный. В результате сильных порывов ветра местами возникли снежные заносы в Киевской области.

С 10.00 часов 6 февраля временно закрыли движение автотранспортных средств на автодорогах общего государственного значения Одесской области:

- М-15 Одесса-Рени (на пл. Бухарест), км 117 + 000- км 306 + 149;

- Т-16-06 КПП "Виноградовка" - Болград- / М-15 / км 0 + 000 - км 48 + 831;

- Т-16-08 Болград-Кубей-Арциз, км 0 + 000- км 80 + 140;

Т-16-10 / Н-33 / -Приморське-Желтый Яр-Татарбунары, подъезд к смт.Сергиивка, км 0 +000 - км 82 + 582;

- Т-16-32 КПП "Новые Трояны" - Кубей, км 0 +000 - км 23 +000.

Движение закрыто в связи с ухудшением погодных условий: сильный снег, который сопровождается порывистым ветром 15-20 м / с, метелями, отсутствия видимости и температурой воздуха до -3 ° С.

К восстановлению нормальных условий проезда по дороге грузовые транспортные средства направляются на дорожные площадки, в том числе у объектов сервиса.

В Днепропетровской и Кировоградской области местами гололедица, в Одесской, Донецкой, Запорожской и Луганской областях дороги заснеженные, в других регионах дороги мокрые, местами наблюдается гололед.

На перевальных участках дорог без осадков. Средняя температура воздуха -8-12 ° С. Состояние покрытия на Яблунецком, Ужоцком, Торунском и Вышковском заснеженное, в других мокрое. На дорогах государственного значения выполняются работы по очистке от снега и обработки покрытия противогололедными материалами спусков, подъемов, мостов, скругленных участков и тому подобное.

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В Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Одесской и Кировоградской областях, на некоторых участках дорог, возникали осложнения движения тяжеловесного транспорта, оперативно ликвидировались силами дорожных служб, Нацполиции и ДСНС.

Проезд всеми участками дорог государственного значения, кроме Одесской области, обеспечено, пробок в движении не зафиксировано. Для оперативного обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействовано в работе 1014 единиц техники и 1197 рабочих.

Начал работу штаб Госагентства автомобильных дорог Украины по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на дорогах. Для получения информации о состоянии проезда и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации на автомобильных дорогах области работает круглосуточная горячая линия: (044) 287 11 40.