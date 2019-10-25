Маршрутка с пассажирами провалилась под асфальт

Заднее колесо почти полностью погрязло в выбоине. Фото: nashemisto.com.ua

В Белгород-Днестровском Одесской области маршрутка застряла в выбоине на дороге.

Яма могла образоваться из-за утечки воды под землей, пишет местное СМИ "Наше місто".

Ранее этой ямы не было, она образовалась в тот самый момент, когда автобус ехал по этой дороге.

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Люди, которые были в салоне во время аварии, почувствовали, что автобус резко затормозил и наклонился вправо. Заднее колесо почти полностью погрязло в выбоине. Свидетели говорят, что из ямы слышен шум воды.

Травмированных в результате инцидента нет.

В селе Подлесное на Николаевщине местные решили самостоятельно залатать дорогу. В ямы положили старые матрасы.