Маршрутка с пассажирами провалилась под асфальт

 
Ексклюзивы
1/5
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
1 Просмотров: 1098
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
2 Просмотров: 5562
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 846
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
Просмотров: 5733
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
1 Просмотров: 40050
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
1 Просмотров: 1134
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Просмотров: 1827
Политолог назвал проблему Зеленского
Политолог назвал проблему Зеленского
Просмотров: 3312
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
Просмотров: 2331
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
1 Просмотров: 3348
Фото
Все фото
5
3
4
4
7
Один умер, второго спасают: возле супермаркета расстреляли мужчин
Один умер, второго спасают: возле супермаркета расстреляли мужчин
На столичном Печерске произошел пожар со взрывом
На столичном Печерске произошел пожар со взрывом
Задержали банду, которая ограбила десяток банкоматов
Задержали банду, которая ограбила десяток банкоматов
Пробка на несколько километров: в Киеве столкнулись 4 автомобиля
Пробка на несколько километров: в Киеве столкнулись 4 автомобиля
В столице троллейбус разбил светофор
В столице троллейбус разбил светофор
Видео
Все видео
Маршрутка с пассажирами провалилась под асфальт
Маршрутка с пассажирами провалилась под асфальт
Посреди спального района в Киеве прогремел взрыв
Посреди спального района в Киеве прогремел взрыв
Сдавали помещения за 1 грн - столичные экс-чиновники попались на преступлении
Сдавали помещения за 1 грн - столичные экс-чиновники попались на преступлении
Прыжок школьницы с окна школы: в полиции рассказали подробности
Прыжок школьницы с окна школы: в полиции рассказали подробности
С 4-го этажа столичной школы упала 7-классница
С 4-го этажа столичной школы упала 7-классница
Интервью
1/5
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 846
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 5427
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7533
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1845
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 1035
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
24 октября 2019
Просмотров: 558
Міміка й жести
Уранці, коли їдеш з Лівого берега, у вагонах метро на Сирецькій лінії дуже тісно. Люди утрамбовані, як оселедці. Не поворушиш ні рукою, ні ногою. І ...
пятница, 25 октября 2019 14:54

Маршрутка с пассажирами провалилась под асфальт

  Комментировать
Маршрутка с пассажирами провалилась под асфальт
Заднее колесо почти полностью погрязло в выбоине. Фото: nashemisto.com.ua

В Белгород-Днестровском Одесской области маршрутка застряла в выбоине на дороге.

Яма могла образоваться из-за утечки воды под землей, пишет местное СМИ "Наше місто".

Ранее этой ямы не было, она образовалась в тот самый момент, когда автобус ехал по этой дороге.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Несовершеннолетняя девочка выпала из автобуса и погибла

Люди, которые были в салоне во время аварии, почувствовали, что автобус резко затормозил и наклонился вправо. Заднее колесо почти полностью погрязло в выбоине. Свидетели говорят, что из ямы слышен шум воды.

Травмированных в результате инцидента нет.

В селе Подлесное на Николаевщине местные решили самостоятельно залатать дорогу. В ямы положили старые матрасы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Маршрутка с пассажирами провалилась под асфальт». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
октября

Умер "крёстный отец" Владимира Кличко

Украинских военных расстреляли за отказ перейти на сторону врага

Камикадзе японцы восхваляли как богов

Самое читаемое
Бросила церковь ради порно: самые &quot;горячие&quot; фото экс-мормонки
Бросила церковь ради порно: самые "горячие" фото экс-мормонки
13
 Просмотров: 87845
15-летняя школьница изнасиловала бутылкой двух семиклассниц
15-летняя школьница изнасиловала бутылкой двух семиклассниц Просмотров: 43077
Всплыло видео скандального обращения хора Веревки к россиянам
Всплыло видео скандального обращения хора Веревки к россиянам
 9 Просмотров: 28368
Студент показал забавные бельгийские дома, которые не все понимают
Студент показал забавные бельгийские дома, которые не все понимают
19
 Просмотров: 24823
Синоптик назвала дату резкого похолодания
Синоптик назвала дату резкого похолодания Просмотров: 24525
Происшествия
Один умер, второго спасают: возле супермаркета расстреляли мужчин
Один умер, второго спасают: возле супермаркета расстреляли мужчин
5
 Просмотров: 1521
Подросток спас ребенка от страшной смерти
Подросток спас ребенка от страшной смерти Просмотров: 477
На столичном Печерске произошел пожар со взрывом
На столичном Печерске произошел пожар со взрывом
3
 Просмотров: 207
Индия даст Закарпатью сыворотки против дифтерии
Индия даст Закарпатью сыворотки против дифтерии Просмотров: 81
Близнецы повесились в лесу возле лагеря
Близнецы повесились в лесу возле лагеря Просмотров: 1035
Больше всего комментируют
9
Всплыло видео скандального обращения хора Веревки к россиянам
6
Арамахия прошел полиграф: результаты
5
"Майдан вышел на протест, чтобы таких, как вы, не было на нашей земле" - семьи героев Небесной сотни ответили Портнову
2
"Надо утвердить правило, что купить землю могут только граждане Украины" - эксперт
2
$30 тыс. для "слуг народа": первый нардеп прошел полиграф
Голосов: 264
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua