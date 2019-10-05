Необычный ремонт: в сети посмеялись над матрасами в ямах

В селе Подлесное на Николаевщине местные решили самостоятельно залатать дорогу. В ямы положили старые матрасы.
Фотографиями необычного ремонта поделился пользователь Сергей Савченко в Facebook.
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На снимках видно, что раньше на дороге был асфальт, остались камни. Однако теперь она похожа на грунтовую. Коммунальщики не ремонтируют этот участок. По словам местных, на указанном участке появились слишком глубокие ямы, из-за которых портятся автомобили. Матрасы стали формой протеста.
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