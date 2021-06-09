Маршрутка перевернулась на легковушку

В Сумах маршрутка перевернулась на легковой автомобиль, который ее протаранил. Фото: vsisumy.com

В Сумах пассажирская маршрутка перевернулась на легковой автомобиль, который ее протаранил. Травмировались три человека.

Авария произошла поздно вечером 8 июня на выезде из города. По предварительным данным полиции, водитель микроавтобуса "Рута" разворачивался, когда в него врезалась Toyota Camry. От удара маршрутка перевернулась на бок на иномарку, сообщает ТСН.

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В результате ДТП телесные повреждения получили 26-летний водитель легковушки и двое пассажиров маршрутки, которых "скорой" доставили в больницу.

Обстоятельства ДТП выясняют правоохранители.

На ул. Академика Заболотного в Киеве возле остановки общественного транспорта Mitsubishi на скорости врезался в маршрутку. У иномарки полностью разбило капот. По предварительной информации пострадавших не было.