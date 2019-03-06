Малолетний живодер умер от передозировки наркотиков: детали трагедии

Стало известно о смерти от наркотиков 14-летнего Ильи Ковальского из Харькова. Раннее он был замешан в скандале с жестоким обращением с животными.

Инициалы погибшего и номер школы, где он обучался, совпадают с фамилией и местом обучения подростка, который в субботу скончался после употребления наркотиков на улице Харьковских дивизий.

Об этом сообщает NewsRoom.

В июле прошлого года в Instagram опубликовали видео, на котором подросток прикармливает голубей. Когда один из них подходит достаточно близко, парень заносит над ним ногу - и с силой резко наступает на птицу. После этого запись обрывается. Поэтому сказать, выжил ли голубь, невозможно. Подпись к видео гласит: "П***да типу. Сломался". После инцидента в мэрии сообщили, что с 13-летним мальчиком будет работать психолог.

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Следователи полиции открыли по факту трагедии уголовное производство.

Кабинет министров Украины предлагает устранить несоответствия в законодательстве по защите животных от жестокого обращения. Также предлагается усилить ответственность за такое отношение.