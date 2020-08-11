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вторник, 11 августа 2020 16:30

Малолетние братья попали в ДТП на угнанном авто

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Малолетние братья попали в ДТП на угнанном авто
На Киевщине брать 10 и 13 лет похитили автомобиль, чтобы покататься и врезались в дерево. Фото: kv.npu.gov.ua

В селе Орехово Кагарлицкого района Киевской области братья 10 и 13 лет угнали автомобиль, чтобы покататься.

Проехав сотню метров, автомобиль выехал на обочину, где столкнулся с деревом, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Житель села Орехово рассказал, что неизвестные угнали его автомобиль, который он на несколько минут оставил возле двора. Заявитель сообщил также, что авто было открыто, а ключи - в замке зажигания. Полицейские нашли поврежденный автомобиль на обочине, недалеко от места проживания заявителя", - сказано в сообщении.

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Малолетних злоумышленников нашли неподалеку авто. Они жители соседнего села.

Как выяснилось, дети угнали автомобиль, один из них сел за руль. Однако не справился с управлением и совершил столкновение с деревом. К счастью, из мальчишек никто не пострадал. Испугавшись, они спрятались неподалеку в кустах, где их нашли полицейские.

Следователи открыли уголовное производство. Устанавливаются все обстоятельства.

В Николаеве 14-летний парень угнал 7 автомобилей "Жигули", что были припаркованные на дороге. Открывал с помощью отвертки или ножа, соединял провода и ехал кататься, пока не закончится бензин. Иногда не справлялся с управлением и бросал автомобили в поле или на обочине.

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Дата
11
августа

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