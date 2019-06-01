Маленький ребенок 3 дня жил с мертвецами: жуткая трагедия в Запорожье

 
Ексклюзивы
1/5
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Просмотров: 4473
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Просмотров: 576
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
Просмотров: 3673
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
1 Просмотров: 2727
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
3 Просмотров: 2349
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
6 Просмотров: 2295
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3051
Саакашвили используют как торпеду
Саакашвили используют как торпеду
Просмотров: 1359
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Просмотров: 558
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
5 Просмотров: 7290
Фото
Все фото
7
4
4
6
4
Показали последствия непогоды, бушевавшей этой ночью
Показали последствия непогоды, бушевавшей этой ночью
Показали место крушения геликоптера Ми-8
Показали место крушения геликоптера Ми-8
Ветер повалил деревья по всему городу
Ветер повалил деревья по всему городу
Международные наркопреступники переправили товар на 40 млн грн
Международные наркопреступники переправили товар на 40 млн грн
На Ровенщине произошло масштабное ДТП: есть погибшие
На Ровенщине произошло масштабное ДТП: есть погибшие
Видео
Все видео
Во Львове пьяный немец устроил стриптиз на улице и заблевал райотдел
Во Львове пьяный немец устроил стриптиз на улице и заблевал райотдел
Водитель сбил лося посреди Киева
Водитель сбил лося посреди Киева
Глыба мусора забрала жизни 4 человек
Глыба мусора забрала жизни 4 человек
Под Киевом взорвалась автозаправка
Под Киевом взорвалась автозаправка
Горит "Кузница на Рыбальском"
Горит "Кузница на Рыбальском"
Интервью
1/5
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам: еколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам: еколог
Просмотров: 207
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 594
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3051
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
Просмотров: 29710
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2286
Колонка
Владимир Грисюк
Владимир Грисюк
01 июня 2019
Просмотров: 162
З головою і без
25 травня міський голова Києва Віталій Кличко відкрив велосипедно-пішохідний міст між Володимирською гіркою і парком "Хрещатий". Через день скляна ...
суббота, 01 июня 2019 13:43

Маленький ребенок 3 дня жил с мертвецами: жуткая трагедия в Запорожье

  Комментировать
Маленький ребенок 3 дня жил с мертвецами: жуткая трагедия в Запорожье
Мужчина убил жену, повесился сам и оставил маленького мальчика в закрытой квартире. Фото: Обозреватель

В Запорожье мужчина убил свою 26-летнюю жену и повесился сам.

В живых остался мальчик, который 3 дня пробыл рядом с телами родителей, сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин в Facebook.

"В квартире был найден живым мальчик, 2016 года, который двое суток находился в помещении с мертвыми родителями. О чем могла думать взрослый человек, который убил мать ребенка, а затем покончил с собой и оставил своего ребенка самого среди мертвецов", - написал он.

Он призвал взрослых защищать детей от жестокости делами, а не лозунгами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский поздравил с Днем защиты детей

1 июня отмечают День защиты детей. По состоянию на 31 декабря 2018 года в Украине на учете детей-сирот и лишенных родительской опеки, находились 70,4 тыс. Из них 22,1 тыс. сирот и 48,3 тыс. – лишенных родителей.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Маленький ребенок 3 дня жил с мертвецами: жуткая трагедия в Запорожье». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Президент принял новое кадровое решение. Затронет СБУ
Президент принял новое кадровое решение. Затронет СБУ Просмотров: 13164
Букеты на головах и открытые животы: богатые британки побывали на скачках
Букеты на головах и открытые животы: богатые британки побывали на скачках
22
 Просмотров: 13077
Мокрые и счастливые: как праздновали последний звонок выпускники (ФОТО)
Мокрые и счастливые: как праздновали последний звонок выпускники (ФОТО)
15
 Просмотров: 9108
В столичной больнице отказались извлечь из ребенка клеща
В столичной больнице отказались извлечь из ребенка клеща 2 Просмотров: 8850
Смертельное ДТП на трассе: много погибших
Смертельное ДТП на трассе: много погибших Просмотров: 8307
Происшествия
Показали последствия непогоды, бушевавшей этой ночью
Показали последствия непогоды, бушевавшей этой ночью
7
 Просмотров: 2655
Неизвестный расстрелял 5-летнего ребенка
Неизвестный расстрелял 5-летнего ребенка Просмотров: 1566
Наказали женщину, которая хотела продать дочь
Наказали женщину, которая хотела продать дочь Просмотров: 432
Чиновников Укрзализныци задержали на взятке
Чиновников Укрзализныци задержали на взятке Просмотров: 522
Труп мужчины пролежал 1,5 года в квартире
Труп мужчины пролежал 1,5 года в квартире Просмотров: 1539
Больше всего комментируют
7
Народ вам не позволит. Земля будет гореть под ногами - Парубий
6
Зеленский открестился от пророссийских заявлений бизнес-партнера
6
Зеленский: надо двигаться в ЕС и давить Россию санкциями
3
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
3
Нарушение Киевсоветом прав инвесторов - мощный негативный сигнал
Голосов: 1394
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua