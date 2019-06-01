Маленький ребенок 3 дня жил с мертвецами: жуткая трагедия в Запорожье

Мужчина убил жену, повесился сам и оставил маленького мальчика в закрытой квартире. Фото: Обозреватель

В Запорожье мужчина убил свою 26-летнюю жену и повесился сам.

В живых остался мальчик, который 3 дня пробыл рядом с телами родителей, сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин в Facebook.

"В квартире был найден живым мальчик, 2016 года, который двое суток находился в помещении с мертвыми родителями. О чем могла думать взрослый человек, который убил мать ребенка, а затем покончил с собой и оставил своего ребенка самого среди мертвецов", - написал он.

Он призвал взрослых защищать детей от жестокости делами, а не лозунгами.

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1 июня отмечают День защиты детей. По состоянию на 31 декабря 2018 года в Украине на учете детей-сирот и лишенных родительской опеки, находились 70,4 тыс. Из них 22,1 тыс. сирот и 48,3 тыс. – лишенных родителей.