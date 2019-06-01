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День защиты детей: печальная статистика

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День защиты детей: печальная статистика
17 тыс. украинских сирот ищут родителей. Фото: murashnyk.com

1 июня отмечают День защиты детей. По состоянию на 31 декабря 2018 года в Украине на учете детей-сирот и лишенных родительской опеки, находились 70,4 тыс. Из них 22,1 тыс. сирот и 48,3 тыс. – лишенных родителей.

Как рассказали в Минсоцполитики, в семейных формах воспитания находятся 64,7 тыс. детей (опека – 50,7 тыс., приемные семьи и детские дома семейного типа – 13,9).

На учете детей, которые могут быть усыновлены, сейчас находится почти 17 тыс. сирот и лишенных родительской опеки. Из них около 12 тыс. проживают в семейных формах воспитания (опека, попечительство, приемные семьи и детские дома семейного типа). Еще более 4,5 тыс. детей воспитываются в государственных учреждениях различного типа.

Всего в течение 2018 года в Украине усыновлено 1730 детей-сирот и тех, кто лишен родительской опеки: украинцами – 1358, иностранцами – 372. Среди них – 103 ребенка, имеющих инвалидность или особые потребности.

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Также за прошлый год усыновления 21 ребенка были отменены (украинцами – 17, иностранцами – 4). Самоя распространенная основание для этого – между приемными родителями и ребенком сложились отношения, которые делают невозможным их совместное проживание. Еще в 10 случаях приемных родителей лишили родительских прав.

25 апреля на сессии депутаты Белоцерковского городского совета поддержали решение о создании жилищного фонда социального назначения для детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, и лиц из их числа.

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