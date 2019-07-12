Мальчик сломал в детском саду обе руки, пока воспитатели слушали политагитацию

На Закарпатье в детском саду 5-летний Артем сломал обе руки. Воспитатели в это время слушали агитацию кандидата в депутаты. Мальчику даже не вызвали "скорую". Фото - mukachevo.net

На Закарпатье в детском саду 5-летний Артем сломал обе руки. Воспитатели в это время общались с политиком, который проводил предвыборную агитацию.

Трагедия произошла в Коритнянськом дошкольном учреждении. Половина работников детского сада оставили рабочее место и отправились в сельсовет на встречу с кандидатом в депутаты. Педагоги, которые остались в детском саду, просто не могли уследить за детьми, сообщает телеканал Sirius.

Мальчик катался на горке и 2 раза упал. Скорую помощь ребенку родители вызвали самостоятельно, так как администрация садика этого не сделала. Мальчик по дороге несколько раз терял сознание. Сейчас он не может самостоятельно даже попить воды, так как обе руки у него в гипсе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Воспитательница указкой сломала ребенку палец

Мать Артема не обвиняет воспитателей, которые были с детьми, так как 3 воспитателя не могут справиться сразу с 3-мя группами детей одновременно. Кроме того, она сообщила, что других воспитателей на встречу с политиком отправили принудительно - такое распоряжение дал председатель сельсовета. Тот отрицает принудительную встречу и говорит, что не имеет к этому никакого отношения. Это подтверждает и заведующая детсада.

В сельсовете создали специальную комиссию, которая проведет служебное расследование и установит виновного в увечье ребенка.

В полиции открыли уголовное производство. Но родители писать заявление на воспитательницу отказались. Считают, что ответственность за инцидент должна нести не только она.

Из окна 2-го этажа детского сада №9 в райцентре Броды Львовской области выпрыгнул 5-летний Назар Третьяк. В результате падения сломал ногу. Не хотел быть в заведении. В то утро детский психолог Наталья Жаркова убедила малого остаться. Назар попросился в туалет и не вернулся.