Мальчик сломал в детском саду обе руки, пока воспитатели слушали политагитацию

 
Ексклюзивы
1/5
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 225
Почти половина выехала: чем Украине угрожает миграция селян
Почти половина выехала: чем Украине угрожает миграция селян
1 Просмотров: 1170
Нардеп о принятии Избирательного кодекса: "Это вообще случайность"
Нардеп о принятии Избирательного кодекса: "Это вообще случайность"
Просмотров: 1296
"Там что - стреляют? Нет, это на сковороде лук шипит": что едят солдаты на фронте
"Там что - стреляют? Нет, это на сковороде лук шипит": что едят солдаты на фронте
Просмотров: 4770
Торты, гречка, таблетки: нардепов посрамили музеем избирательного трэша
Торты, гречка, таблетки: нардепов посрамили музеем избирательного трэша
Просмотров: 891
Избиратели снесли голову предыдущей системе, но это не уменьшило рисков - эксперт
Избиратели снесли голову предыдущей системе, но это не уменьшило рисков - эксперт
Просмотров: 567
Уникальную свадьбу на SUP бордах провели на крупнейшей реке страны
Уникальную свадьбу на SUP бордах провели на крупнейшей реке страны
Просмотров: 927
"Все зависит от Зеленского", - рассказали о перспективах Украины в ЕС
"Все зависит от Зеленского", - рассказали о перспективах Украины в ЕС
3 Просмотров: 414
Олигархи стоят на льдине, которая тает - эксперт
Олигархи стоят на льдине, которая тает - эксперт
Просмотров: 1539
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 540
Фото
Все фото
8
9
6
3
3
Полковника полиции обстреляли в авто по дороге на работу
Полковника полиции обстреляли в авто по дороге на работу
Бус с украинцами разбился в Польше: первые кадры с места смертельного ДТП
Бус с украинцами разбился в Польше: первые кадры с места смертельного ДТП
Из-за урагана погибли 4 туриста с двумя детьми
Из-за урагана погибли 4 туриста с двумя детьми
В смертельном столкновении погиб 10-летний парень. Он был за рулем
В смертельном столкновении погиб 10-летний парень. Он был за рулем
В автотроще на трассе погибли маленькие дети: фото и видео
В автотроще на трассе погибли маленькие дети: фото и видео
Видео
Все видео
Фермера и его жену убил бывший работник
Фермера и его жену убил бывший работник
В центре Киева горела элитная иномарка
В центре Киева горела элитная иномарка
Срывал крыши и заборы: под Ужгородом пронесся торнадо
Срывал крыши и заборы: под Ужгородом пронесся торнадо
В центре Одессы охранник одним ударом убил клиента клуба. Происшествие попало на видео
В центре Одессы охранник одним ударом убил клиента клуба. Происшествие попало на видео
В столице загорелась маршрутка с людьми
В столице загорелась маршрутка с людьми
Интервью
1/5
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 954
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 225
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 540
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2421
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
1 Просмотров: 702
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
11 июля 2019
Просмотров: 261
Нічна зозуля
Коли ти більш-менш довго щасливий, настає гостра необхідність печалі. Отак би взяв і заплакав — цього хоче весь твій організм, як ото буває, що ...
пятница, 12 июля 2019 09:25

Мальчик сломал в детском саду обе руки, пока воспитатели слушали политагитацию

  Комментировать
Мальчик сломал в детском саду обе руки, пока воспитатели слушали политагитацию
На Закарпатье в детском саду 5-летний Артем сломал обе руки. Воспитатели в это время слушали агитацию кандидата в депутаты. Мальчику даже не вызвали "скорую". Фото - mukachevo.net

На Закарпатье в детском саду 5-летний Артем сломал обе руки. Воспитатели в это время общались с политиком, который проводил предвыборную агитацию.

Трагедия произошла в Коритнянськом дошкольном учреждении. Половина работников детского сада оставили рабочее место и отправились в сельсовет на встречу с кандидатом в депутаты. Педагоги, которые остались в детском саду, просто не могли уследить за детьми, сообщает телеканал Sirius.

Мальчик катался на горке и 2 раза упал. Скорую помощь ребенку родители вызвали самостоятельно, так как администрация садика этого не сделала. Мальчик по дороге несколько раз терял сознание. Сейчас он не может самостоятельно даже попить воды, так как обе руки у него в гипсе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Воспитательница указкой сломала ребенку палец

Мать Артема не обвиняет воспитателей, которые были с детьми, так как 3 воспитателя не могут справиться сразу с 3-мя группами детей одновременно. Кроме того, она сообщила, что других воспитателей на встречу с политиком отправили принудительно - такое распоряжение дал председатель сельсовета. Тот отрицает принудительную встречу и говорит, что не имеет к этому никакого отношения. Это подтверждает и заведующая детсада.

В сельсовете создали специальную комиссию, которая проведет служебное расследование и установит виновного в увечье ребенка.

В полиции открыли уголовное производство. Но родители писать заявление на воспитательницу отказались. Считают, что ответственность за инцидент должна нести не только она.

Из окна 2-го этажа детского сада №9 в райцентре Броды Львовской области выпрыгнул 5-летний Назар Третьяк. В результате падения сломал ногу. Не хотел быть в заведении. В то утро детский психолог Наталья Жаркова убедила малого остаться. Назар попросился в туалет и не вернулся.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Мальчик сломал в детском саду обе руки, пока воспитатели слушали политагитацию». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
июля

Часть заключенных отправили на фронт

Древние мореплаватели пересекали океан на лодках

Самое читаемое
Обнаженная Каменских и Астафьева в коже: что постят в сеть звезды украинского шоубиза
Обнаженная Каменских и Астафьева в коже: что постят в сеть звезды украинского шоубиза
16
 Просмотров: 55866
&quot;Плохо слышишь меня?&quot; - Зеленский выгнал секретаря райсовета из заседания
"Плохо слышишь меня?" - Зеленский выгнал секретаря райсовета из заседания
 8 Просмотров: 24940
Загадочная смерть женщины и ее сыновей: первые результаты экспертизы
Загадочная смерть женщины и ее сыновей: первые результаты экспертизы Просмотров: 20403
Загадочная смерть женщины и ее сыновей: коллеги рассказали о погибшей
Загадочная смерть женщины и ее сыновей: коллеги рассказали о погибшей Просмотров: 15833
Королева сняла всю одежду и сфотографировалась в позе вниз головой
Королева сняла всю одежду и сфотографировалась в позе вниз головой
3
 Просмотров: 13239
Происшествия
Во время Atlas Weekend вспыхнул пожар
Во время Atlas Weekend вспыхнул пожар Просмотров: 342
В метро Оболонь женщина бросилась под поезд – несколько станций закрыли (обновлено)
В метро Оболонь женщина бросилась под поезд – несколько станций закрыли (обновлено) Просмотров: 1971
В оккупированном Крыму нашли убитым крымского татарина
В оккупированном Крыму нашли убитым крымского татарина Просмотров: 477
На Донбассе боевики обстреляли село Чермалык: погиб мирный житель
На Донбассе боевики обстреляли село Чермалык: погиб мирный житель Просмотров: 207
Появилось новое обстоятельство по делу мужчины, который поджег невесту
Появилось новое обстоятельство по делу мужчины, который поджег невесту Просмотров: 4689
Больше всего комментируют
9
Дубль 2. Владелец NewsOne заявил, что телемост с Россией будет
8
"Плохо слышишь меня?" - Зеленский выгнал секретаря райсовета из заседания
8
Тимошенко снова решила попиариться с сосиской
8
У "Слуги народа" - 50%, а у "Голоса" - 8%. Намечается коалиция. Данные соцопроса "Рейтинг"
8
"Зачем мне такая министр?" - Зеленский раскритиковал Супрун
Голосов: 815
Голосование Сможет ли "Динамо" в сезоне 2019/20 отобрать чемпионство у "Шахтёра"?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua