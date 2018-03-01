Махинаторы требовали более 1 млн грн за землю умерших

В Киевской области задержаны чиновники, которые требовали 1,3 млн грн взятки за содействие в аренде 300 га земли, принадлежавшей умершим лицам. Фото - "Народная Правда"

В Киевской области задержаны чиновники, которые требовали 1,3 млн грн взятки за содействие в аренде 300 га земли, принадлежавшей умершим лицам.

Задержанные - председатель Полесской районной государственной администрации Киевской области и его заместитель, а также государственный кадастровый регистратор в Иванковском районе Главного управления Госгеокадастра в Киевской области. Об этом в Facebook сообщил представитель Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.

"Фигуранты требовали и получили от председателя правления одной из местных общественных организаций взятку в размере 1,3 млн грн, за содействие в передаче в аренду земельных участков площадью около 300 га, расположенных в пределах Полесского района Киевской области", - говорится в сообщении Лысенко.

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В Полесской районной государственной администрации и в сельских советах района были проведены обыски. Задержанным готовятся сообщения о подозрении.

В Украине обнаружена новая афера с земельными участками. Чиновники меняют кадастровые номера существующих земельных паев и по своему усмотрению распоряжаются "новыми" землями. В то же время люди, которые имеют на руках государственные акты, фактически остаются без земельных участков.