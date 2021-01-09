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Мадрид засыпало аномальным снегом

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Мадрид засыпало аномальным снегом
В испанской метеорологической службе заявили, что снегопад будет самым для региона с начала 21-го века. Фото: Reuters

В Мадриде уровень стихийной опасности повысили до самого высокого впервые с момента введения системы градации в 2007 году. Город потерпает от мощных снегопадов, принесенных штормом Филомена, сообщает Reuters.

Осадки также накрыли значительную часть соседнего региона Кастилия-Ла-Манча. В испанской столице из-за снегопадов повысили уровень стихийной опасности до самого высокого - впервые с 2007 года, когда была введена соответствующая система градации.

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В свою очередь в испанской метеорологической службе заявили, что снегопад будет самым большим для региона с начала 21-го столетия.

Перед Испанией шторм Филомена пришел на Канарские острова, где были сильные порывы ветра и дожди. В Гран-Канарии паром с 59 пассажирами сел на мель, когда пытался зайти в порт.

Ранее в Беринговом море бушевал "циклон-бомба" с 18-метровыми волнами. Шторм бушевал далеко от населенных пунктов и не оказал значительного влияния на людей, но был опасным для судов.

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