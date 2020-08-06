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четверг, 06 августа 2020 15:46

"Люди могут не разглядеть в террористе опасности. И тогда без жертв не обойтись "- эксперт по безопасности

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За последние 2 недели в Украине трижды захватывали заложников. 3 августа гражданин Узбекистана 32-летний Сухроб Каримов угрожал устроить взрыв в отделении банка в центре Киева. 23 июля в Полтаве 32-летний Роман Скрипник взял в заложники начальника Полтавского областного управления уголовного розыска Виталия Шияна. 21 июля на центральной площади в Луцке 44-летний Максим Кривош взял в заложники 13 пассажиров междугороднего автобуса.

Увеличение случаев террористических актов связано с отсутствием работы на предупреждение и неотвратимости наказания. Об этом корреспонденту Gazeta.ua рассказал эксперт по комплексной безопасности Руслан Болгов, 40 лет.

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Стоит ли выполнять требования террористов, в том числе прямые эфиры с помощью журналистов, показывать себя всей стране? Это было ключевой ошибкой или были и другие?

- Смотря что это за требования. К примеру, прямые эфиры, журналисты, а это могут быть подставные, требование предоставить авто, деньги - это иногда играет на руку и может быть частью плана по обезвреживанию террориста. То есть, все должно быть в рамках адекватности, главное тянуть время. Террористы тоже живые люди, надо привезти их родных или людей, которые на них влияют, давить на жалость. И, наконец, террорист успокаивается со временем, меняет мнение, устает. А вот в случае с луцким террористом была ключевая ошибка, когда президент Владимир Зеленский пошел на выполнение условий. Это мог сделать кто-то из депутатов или судей, признав себя террористом в законе. Поскольку действия этих людей никак не влияют на внутреннюю или внешнюю политику государства. Но ни в коем случае не гарант.

Автор: volynnews.com
  В Луцке 44-летний Максим Кривош взял в заложники 13 пассажиров междугороднего автобуса. Сдался в результате переговоров. А уже после того начался штурм
В Луцке 44-летний Максим Кривош взял в заложники 13 пассажиров междугороднего автобуса. Сдался в результате переговоров. А уже после того начался штурм

Все попытки террористических актов сразу активно комментируют, силовики рассказывают подробности. Стоит ли это делать? Не перешли ль они границу - показав видео ликвидации полтавского террориста?

- Если это не сделают силовики - это сделают журналисты. Поэтому для спецоперации от этого нет большого вреда. По ликвидации полтавского террориста, то конечно перешли некоторую границу. Однако это видео имеет и другую роль. Чтобы у желающих повторить его сценарий не возникало иллюзий. Если не тюрьма - такой конец будет.

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Все попытки террористических актов - от минирования моста Метро и к захвату в банке - вызывают сомнения у украинцев. Многие считают это постановкой. У них есть основания? Что скажете, глядя профессиональным взглядом? Чем это опасно?

- Я считаю, что это были реальные преступления, которые несли реальную угрозу. Да, есть некоторые промахи, которые заставляют людей сомневаться - такие как бронетехника в Луцке и взрыв гранаты после того, как террорист сдался, его забытый рюкзак. Или путаница с заложницами в столичном банке и подбрасывание сумки, в которой может быть взрывчатка. Но это больше говорит о непрофессионализме силовиков, чем о постановке. И недоверие людей имеет много рисков. Как в сказке о мальчике, который пас овец и все время кричал "волки", а его бежали спасать. А когда действительно пришли волки - на помощь никто не пришел. Так и здесь. В случае повторения какого-либо из сценариев люди могут не разглядеть опасности, поздно понять, что это не постановка. И тогда без жертв не обойдется.

Автор: Gazeta.ua
  32-летний Сухроб Каримов угрожал устроить взрыв в отделении банка в центре Киева. Взял в заложницы руководителя отделения. В сети распространяли фото с двумя разными женщинами, и это вызвало недоверие у людей
32-летний Сухроб Каримов угрожал устроить взрыв в отделении банка в центре Киева. Взял в заложницы руководителя отделения. В сети распространяли фото с двумя разными женщинами, и это вызвало недоверие у людей

Насколько вероятен российский след?

- Есть такая вероятность, чтобы дистабилизировать ситуацию в стране и отвлечь наше внимание от чего-то более важного. Или чтобы дискредитировать власть перед выборами. Нужно проверять исполнителей и их связи. Чтобы знать, рана в голове у него или кто-то подсказал. Поймем зачем - будем знать, кто за этим стоит.

Террорист Максим Кривошей объявил голодовку в знак протеста против условий содержания в следственном изоляторе. Его адвокат Сергей Тиможинский сообщил, что Кривоша не устраивают условия. Среди них назвал применение наручников.

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