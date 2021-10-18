"Люди барахтались в холодной воде, некоторые погибли сразу" - посадили капитана, катер которого утонул возле Затоки

Шесть лет назад 19 октября взяли под стражу капитана рыболовно-прогулочного катера "Иволга" Александра Кнышова. За два дня до этого судно, которым он управлял, ушло под воду с 44 людьми на борту. 20 человек погибли и еще двое пропали без вести.
"Люди оказались в холодной воде, температура которой была градусов 10. Несмотря на то, что до берега было недалеко, глубина была солидная. Люди пытались выбраться из-под стальной конструкции катера. Хватались за деревянные обломки, в том числе и капитан. Но некоторые пассажиры погибли сразу. Я собственными глазами видел, как возле меня проплывали трупы", - рассказывал пассажир Александр Косенко.
Катер вышел в море в шторм. Максимально разрешенное количество пассажиров на нем было превышено в три раза. В заливе у входа в устье Днестровского лимана перевернулся. В это время уже возвращался на берег после рыбалки на мели. При этом капитан не подал сигнала SOS. Об аварии судна узнали только благодаря переговорам по радио.
"Установили 27 нарушений. Самое главное - перегрузка. Катер "Иволга" может размещать только 15 человек. И нарушение скоростного режима", - рассказывала прокурор Светлана Кологрьова.
Окончательный приговор капитану объявили только в 2019 году. До этого был в СИЗО. Суд назначил ему девять лет тюрьмы. Однако, согласно "закону Савченко", где один день пребывания в изоляторе равен двум дням тюрьмы, Кнышов на тот момент уже отбыл восемь лет наказания, поэтому готовился вскоре выйти на свободу. Судья объяснил, что воздержался от максимального наказания, ведь выход судна в шторм допустили целый ряд служб. И ни одна из них до сих пор не понесла наказание. Такое решение возмутило родных погибших и пострадавших, которые были убеждены в виновности капитана. Они требовали более жесткого наказания. И в 2020-м Кнышову добавили еще год тюрьмы.
"Мы сильно расстроены. Считаем, что четыре года в СИЗО - это не то наказание, которое он должен понести. 22 человека погибли", - сказала дочь погибшего Надежда Русанова.
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"Наша семья его не простила. Нам лично никто не приносил извинения. К нам было такое отношения на суде со стороны капитана, будто мы к нему домой пришли. Капитан много себе позволял, кричал. 10 лет - это недостаточно, но это максимум по этой статье", - отмечает дочь погибшего Владимира Десатова Алина Лахман.
Через год после трагедии в Заливе установили мемориал погибшим на катере "Иволга". Памятник состоит из двух гранитных плит, на которых высечены имена всех погибших и пропавших без вести в тот трагический день. А их семьям правительство выделило по 150 тыс. грн.
20 лет назад 26 января в Черном море затонул украинский теплоход "Память Меркурия", возвращавшийся из Стамбула в Евпаторию.
На борту находилось 52 человека - 27 членов экипажа и 25 пассажиров. Спастись удалось не всем: 20 человек погибли, тела пятерых из них так и не нашли. Люди почти два дня провели на плотах в ледяной воде. Спасательную операцию объявили только 28 января.
Судно было перегружено товаром, который был неправильно расположен и закреплен на борту.Также капитан судна Леонид Пономаренко признался в нарушении маршрута плавания.
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