Львовский студент-русофил "поет дифирамбы" СССР и называет патриотов "животными"

Автор скандальных высказываний хвастается в сети флагом Советского союза. Фото: скриншот с видео

Во Львове студент Национального университета "Львовская политехника" считает себя русофилом и антинационалистом и оскорбляет патриотов. Его комната увешана флагами Советского союза,

Соответствующие видео распространил "Катарсис" в Тelegram.

"Новый сезон передачи "В мире животных "подъехал", – подписал один из роликов парень.

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В одной из соцсетей он регулярно публикует провокационные видео. В них, в частности, демонстрирует флаги Эстонской ССР, пишет ТСН.

Студент жалуется на сложность жизни во Львове, поскольку он "ультралевый русофил", а войну на востоке Украины считает "бессмысленной". Также подросток опубликовал провокационный ролик на пропагандистскую песню "Вставай Донбасс".

Правда, его ему пришлось удалить. В сети возмутительно отреагировали на заявления львовского студента.

Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации. За восемь лет оккупации Россией территорий на Востоке Украины погибли почти 14 тыс. украинцев. Среди них 4 тыс. гражданских лиц, в том числе 152 ребенка. 34 тыс. ранены, заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.