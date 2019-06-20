Лужа крови: водитель сбил девушек и сбежал

В Киеве водитель на легковушке сбил двух девушек и сбежал.

Авария произошла на улице Протасов Яр, 8. Об этом пишет Киев Оперативный.

Водитель сбил девушек на пешеходном переходе. От удара они улетели на 10-15 метров. Свидетели говорят, пострадавшим около 21-22 лет.

Жертвы аварии живы, но в тяжелом состоянии. Их повезла в госпиталь "скорая".

Водителя, который скрылся, задержал журналист Сергей Гришин. Он написал в Facebook, что это ДТП не имеет отношения к протесту против застройщика, который происходит неподалеку.

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В селе Храпачи Белоцерковского района Киевской области задержали 19-летнего Виталия Петрашевского. Ночью 6 апреля в соседнем селе он на родительском автомобиле сбил насмерть двух подруг и сбежал. 2 дня юноша скрывался. Кроме полицейских, его разыскивали родители и родственники.