Водителя Mercedes, который выехал на пешеходный мост, пригласили в отделение полиции

Водителю "Мерседеса" прислали приглашение явиться в полицию. Фото: Facebook.

Водителя транспортного средства Mercedes, который выехал на новый пешеходно-велосипедный мост в столице, пригласили в отделение полиции для рассмотрения дела.

Мужчна избегает общения с полицейскими, сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева.

"Сегодня управление патрульной полиции в городе Киеве направило мужчине вызов, которым официально пригласило его явиться в управление, чтобы в течение недели принять участие в рассмотрении дела об административном правонарушении", - говорится в сообщении.

Если он не появится, дело будет рассмотрено без его присутствия.

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Полиция установила, водителя ранее лишали права управления транспортными средствами. В частности, из-за управления в состоянии опьянения и затем - за управление автомобилем без прав.

Сейчас патрульная полиция усматривает в действиях водителя сразу несколько административных правонарушений. Это управление автомобилем, лишенным такого права судом, движение транспортного средства по пешеходной дорожке и создание аварийной ситуации.

Правоохранители установили владельца элитного Mercedes, который заехал на новый пешеходный мост.