Луцкому террористу избрали меру пресечения

Максима Кривоша взяли под стражу. Фото: vesti.ua

Луцкий горрайонный суд взял под стражу на два месяца (до 18 сентября) Максима Кривоша, который 21 июля удерживал заложников в автобусе в центре Луцка.

Права внести залога он не будет, сообщает hromadske.

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Сам Кривошей сказал, что в вопросе пресечения возлагается на решение суда. В итоге суд полностью удовлетворил ходатайство прокуратуры и взял его под стражу.

Подозреваемый согласился с этим решением, подавать апелляцию не планирует.

21 июля в Луцке, на центральной площади, Максим Кривош взял в заложники пассажиров автобуса Берестечко - Красниловка. Также сообщил, что заминировал его. У преступника было большое количество оружия: гранаты и другое автоматическое оружие. Вечером того же дня силовики задержали террориста и освободили заложников.