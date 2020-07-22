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четверг, 23 июля 2020 10:40

Поступки луцкого террориста свидетельствуют о его неадекватности - эксперт

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Поступки луцкого террориста свидетельствуют о его неадекватности - эксперт
Психолог проанализировал поведение Кривоша. Фото: pershij.com.ua

Нелогичные поступки луцкого террориста Максима Кривоша дают основания предполагать, что у него психические расстройства.

Подробнее поведение злоумышленника в комментарии Gazeta.ua проанализировал политический психолог Виктор Рыбаченко.

"Его мышление, формулировка требований являются очень неоднозначными. Выставленные условия свидетельствуют лишь о том, что в голове нападающего - каша. Это человек с нарушением мышления. Пока не известно, имеет ли он психические расстройства, но абсурдность в его действиях бросается в глаза сразу. Президент Зеленский исполнил самое простое из требований, а террорист легко сдался. Он весь день держал людей в автобусе ради того, чтобы Зеленский прорекламировал фильм. Такие поступки или указывают на неадекватность Кривоша, или приоткрывают щелочку к конспирологической версии. Сейчас активно говорят, что луцкий террорист является лишь исполнителем и за ним кто-то стоит. Я эту версию пока отвергаю. На основании известной информации думаю, на такой поступок решился сам".

Кривош хотел огласки своих действий. Об этом свидетельствует поощрение им большого количества журналистов.

"Можно утверждать, что перед нами человек, который жаждет какого-то реванша. Он не предъявлял претензий кому-то конкретно. Мужчина зол на все общество, особенно на властную структуру. Почему? Потому-что дважды сидел в тюрьме и вообще жизнь у него не сложилась", - объясняет Рыбаченко.

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По мнению специалиста, странным является то, как изменились акценты в освещении ситуации после развязки события.

"Вчера весь день говорили, как он издевается над заложниками. А теперь говорят, что вел себя со всеми хорошо, позволял звонить родным. Заложники чувствуют себя нормально, даже беременная. Террорист сам вышел из автобуса, не требовал никаких путей отступления. К нему не подходили силовики, около минуты стоял сам с поднятыми руками. Такие моменты вызывают кучу вопросов и не имеют объяснения. Возможно, со временем мы их услышим. Много атак будет на Зеленского, потому что согласился выполнить условие преступника. Но он выполнил наименьшее из требований - записал короткий ролик о фильме, а не признал украинских чиновников террористами. Он сделал правильно. На весах стояла жизнь людей. К сожалению, есть основания считать, что подобные эксцессы могут повторяться", - говорит эксперт.

21 июля в Луцке, на центральной площади, Максим Кривош взял в заложники пассажиров автобуса Берестечко - Красниловка. Также сообщил, что заминировал его. У преступника было большое количество оружия: гранаты и другое автоматическое оружие.

Требовал, чтобы представители верхушки власти публично признали, что являются "террористами в законе". А президент на видео посоветовал посмотреть фильм "Земляне".

Вечером того же дня силовики задержали террориста и освободили заложников.

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Дата
23
июля

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