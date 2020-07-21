Луцкий террорист живет в Дубно - оттуда к нему едет жена

В этом доме на улице Морозенко в Дубне проживает террорист, Захватив в Луцке пассажирский автобус с заложниками. Фото: suspilne.media

Террорист Максим Кривош, который в Луцке захватил пассажирский автобус, проживает в Дубно. Оттуда в областной центр Волыни едет его жена.

Однако, в самом Луцке Максим до сих пор имеет квартиру, сообщает Суспильное.

Последние 15 лет квартира Кривоша пустует, рассказал журналистам сосед Владимир. По его словам, родители Максима давно умерли, оба были педагогами. Отец работал в Луцком политехническом университете. Мама преподавала в сельской школе. В Максима также есть младший брат.

По словам соседа, Максим провел 6 лет в тюрьме. Куда якобы попал во время обучения в том же заведении, где преподавал отец.

В Дубне на улице Морозенко, по месту жительства Кривоша, полиция комментариев не дает. Представительница ОСМД сообщила журналистам, что в помещении и подвальном помещении силовики искали взрывчатку, но ничего не нашли.

Одна из соседок на условиях анонимности рассказала, что на мужчину ранее жаловались в полицию из-за его агрессию к жителям, а также якобы слышали, как он бил жену и сына.

15-летний сын Максима Кривоша рассказал, что отношения с отцом у него "более-менее нормальные" и такого поступка от него не ожидал. И добавил, что мать уехала в Луцк.

СМИ также стало известно, что Максим Кривошей занимался опекой животных, в частности - собак. Это подтвердила зоозащитница из Ровно Алла Лосик.

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"Да, он в Дубно защищал животных, лечил, то там его все знают, и власть знает, и ветеринары. Все в шоке. Он никогда не проявлял агрессии, воспитанный, сдержанный. Он остановил массовую травлю и добился принятия программы стерилизации. Но, знаете он не любил фотографироваться. Это было странно ", - говорит Лосик.

Она добавила, что таким волонтерством он занимался ориентировочно пять последних лет. О его судимости в организации не знали.

"Максим Плохой", которым представился полиции телефону человек, на самом деле является автором книги "Философия преступника". То, что именно он заказывал печать книги, журналистам подтвердили в типографии "ВолиньПолиграф". В книге автор рассказывает о своей жизни за решеткой.

Журналисты узнали личные данные человека, который захватил автобус с пассажирами в центре Луцка. Его зовут Максим Кривош. Ему 44 года, проживает в Луцке. Родился в ноябре 1975 года в поселке Гай Оренбургской области (Россия).