Аваков о луцком террористе: Он не лечился в психбольнице

Министр Аваков не был щедр на комментарии журналистам.

Вооруженный мужчина, захвативший автобус с пассажирами, не лечился в психиатрической больнице.

Об этом журналистам в Луцке заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Мы беседовали с родственники, с супругой, друзьями. Пробуем все методы, для того, чтобы это вопрос мирно разрешился. У нас работает специальная группа - первый зам главы СБУ, представитель Офиса президента. И дальше работают специалисты", - заявил он журналистам.

"Мы не станем отвечать на ваши вопросы, потому что это помешает делу", - сказал Аваков.

На вопрос: "Какая именно информация является недостоверной?" министр ответил:

"Ну например вы распространили информацию, что этот товарищ лечился в психической больнице. Это недостоверная информация".

На вопрос, что сегодня нашли взрывчатку в Киеве Аваков ответил: "У нас каждый день где-то находят взрывчатку, где какое-то оружие. Это не имеет отношения к этому".

Представитель СБУ сказал, что переговоры с мужчиной продолжаются.

"Он отвечает с переговорщиками, есть понимание. Двигаемся дальше. Решится нормально, спокойно", - заявил первый заместитель председателя СБУ Руслан Баранецкий.

"У него есть в руках смартфон. Он может видеть и слышать все комментарии. Поэтому я не буду откровенен на ваши комментарии", - добавил Аваков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Камера сняла, как луцкий террорист заходил в автобус