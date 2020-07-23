Луцкий террорист призвал ждать "продолжение перформанса"

Луцкий террорист Максим Кривош отказался подавать апелляцию в суд на решение о своем задержании.
"Я всех прошу ждать продолжения перформанса "Антисистема", - сказал он перед тем, как охранники вывели его из зала суда, сообщает Укринформ.
Его адвокат Сергей Тиможинский сообщил журналистам, что апелляцию на решение суда подавать не будет.
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"Мой клиент возражает против апелляции", - отметил он.
21 июля в Луцке, на центральной площади, Максим Кривошей взял в заложники пассажиров автобуса Берестечко - Красниловка. Также сообщил, что заминировал его. Преступник имел много автоматического оружия и гранат.
Вечером в тот же день силовики задержали террориста и освободили заложников.
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