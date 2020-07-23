Луцкий террорист призвал ждать "продолжение перформанса"

Кривошей отказался подавать апелляцию. Фото: "Волинь.Правда"

Луцкий террорист Максим Кривош отказался подавать апелляцию в суд на решение о своем задержании.

"Я всех прошу ждать продолжения перформанса "Антисистема", - сказал он перед тем, как охранники вывели его из зала суда, сообщает Укринформ.

Его адвокат Сергей Тиможинский сообщил журналистам, что апелляцию на решение суда подавать не будет.

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"Мой клиент возражает против апелляции", - отметил он.

21 июля в Луцке, на центральной площади, Максим Кривошей взял в заложники пассажиров автобуса Берестечко - Красниловка. Также сообщил, что заминировал его. Преступник имел много автоматического оружия и гранат. Вечером в тот же день силовики задержали террориста и освободили заложников.