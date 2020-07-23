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четверг, 23 июля 2020 14:23

Луцкий террорист получал посылки с боеприпасами из Харькова

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Луцкий террорист получал посылки с боеприпасами из Харькова
Харьковского сообщника луцкого террориста полиция подозревает в торговле оружием и боеприпасами

Харьковчанин Дмитрий Михайленко, подозреваемый в сговоре с захватчиками автобуса в Луцке Максимом Кривошем, отправлял ему посылки с оружием и боеприпасами неоднократно.

Об этом со ссылкой на слова начальника ГУ Нацполиции Харьковской области Валерия Сокуренко сообщает УНИАН.

"Он торговал оружием и боеприпасами. Он и в другие города отправлял это оружие, не только в Луцк", - рассказал Сокуренко.

По его словам, правоохранители проверяют с кем еще общался подозреваемый, для этого специалисты используют технические средства, в частности - данные с мобильного телефона Михайленко. И уже установили личности нескольких людей, которым он отправлял посылки.

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22 июля, правоохранители обыскали два дачных дома Дмитрия Махайленка, однако там ничего не обнаружили.

В среду в Харькове сотрудники прокуратуры Харьковской области провели обыски и вручили подозрение в преступлении задержанному 43-летнему Дмитрию Михайленко - ориентировочно, сообщнику Максима Кривоша, захватившего заложников в автобусе в Луцке.

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