Провели обыски у харьковчанина, связанного с террористом из Луцка

В сообщника луцкого террориста изъяли 6 гранат различного типа. Фото: издание 057

Полиция Харьковщины совместно с СБУ проводит обыски в квартире предполагаемого сообщника Максима Кривоша - террориста, захватившего заложников в Луцке.

"Во время обысков изъято оружие, взрывчатка. Все изъятое будет направлено на экспертное исследование. Сейчас с задержанным работают следователи", - сообщила полиция Харьковской области в Facebook.

Местное издание 057 проинформировало, что во время обыска у харьковчанина силовики нашли 2 пистолета марки ТТ и 6 гранат различного типа.

"СБУ получила информацию, что из Луцка в Харьков задержаный террорист отправил посылку. Отправил лично. Быстро установили получателя и зашли к нему в квартиру на обыск", - заявил источник.

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Задержанный - харьковчанин 1976 года рождения. Устанавливается его причастность к этому теракту.

Утром 21 июня в Луцке вооруженный мужчина захватил рейсовый автобус с 10 пассажирами. Имя подозреваемого - Максим Кривошей, он дважды судим, отсидел всего 10 лет за тяжкие преступления. Заложники были освобождены, а террориста - задержаны.