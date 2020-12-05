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суббота, 05 декабря 2020 11:29

Ломали технику и мебель под "холодным душем": показали фото и видео ночной драки в Одесском облсовете
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В Одесском облсовете произошла драка. В результате 2 человека травмированы, поломанная техника и мебель
Фото: dumskaya.net
В Одесском облсовете произошла драка. В результате 2 человека травмированы, поломанная техника и мебель
В Одесском облсовете произошла драка. В результате 2 человека травмированы, поломанная техника и мебель
В Одесском облсовете произошла драка. В результате 2 человека травмированы, поломанная техника и мебель
В Одесском облсовете произошла драка. В результате 2 человека травмированы, поломанная техника и мебель

В Одесском облсовете произошла драка из-за блокирования трибуны представителями ОПЗЖ, Партии Шария и "За будущее".

В побоище приняли участие несколько десятков человек - депутаты облсовета и их коллеги из Верховной Рады и муниципальных собраний. Причиной стала попытка одной из групп провести регистрацию членов совета, пишет "Думская".

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Участников драки поливали холодной водой из бутылок, чтобы остановить. В результате - двое пострадавших, поломанная техника и мебель.

В здании Одесского областного совета во время столкновения между депутатами пострадали полицейский и народный депутат. Об инциденте, который произошел 4 декабря, в полицию сообщили медики. В помещении облсовета они оказали помощь женщине-депутату Верховной Рады, которая обратилась к ним с ушибом плеча. Также установлено, что во время локализации конфликта травмы (ссадины, ушибы руки) получил один из правоохранителей, который машиной скорой помощи доставлен в медицинское учреждение, сообщили в областной полиции.

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05
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