Ломали технику и мебель под "холодным душем": показали фото и видео ночной драки в Одесском облсовете

Фото: dumskaya.net

В Одесском облсовете произошла драка из-за блокирования трибуны представителями ОПЗЖ, Партии Шария и "За будущее".

В побоище приняли участие несколько десятков человек - депутаты облсовета и их коллеги из Верховной Рады и муниципальных собраний. Причиной стала попытка одной из групп провести регистрацию членов совета, пишет "Думская".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тайно и ночью. Избрали председателя Одесского областного совета

Участников драки поливали холодной водой из бутылок, чтобы остановить. В результате - двое пострадавших, поломанная техника и мебель.

В здании Одесского областного совета во время столкновения между депутатами пострадали полицейский и народный депутат. Об инциденте, который произошел 4 декабря, в полицию сообщили медики. В помещении облсовета они оказали помощь женщине-депутату Верховной Рады, которая обратилась к ним с ушибом плеча. Также установлено, что во время локализации конфликта травмы (ссадины, ушибы руки) получил один из правоохранителей, который машиной скорой помощи доставлен в медицинское учреждение, сообщили в областной полиции.