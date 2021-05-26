Логопеда с мужем обвиняют в развращении детей: новые подробности

Полицейские Одесской разоблачили супругов на сексуальной насилии в отношении малолетних детей. Фото: od.npu.gov.ua

25 мая на Одесщине арестовали 54-летнюю логопеда. Ее вместе с 57-летним мужем подозревают в принуждении детей к сексуальным играм. В прокуратуре говорят о двух доказанных эпизода - речь идет о насилии братика и сестрички 3 и 4 лет.

Однако родители других воспитанников подозреваемого пришли в суд, чтобы защитить женщину. Среди них - Татьяна Попова. Ее сын два года посещал дополнительные занятия. И в то, что над ним совершали насилие, женщина не верит.

"Я разговаривала с сыном, но он даже не понимает, о чем я. Это неправда, просто клевета. А насчет мужа, то он и не присутствовал на занятиях", - говорит женщина, передает ТСН.

Обвиняемая раньше работала в детском саду, а в последние годы занимается с малышами как логопед и помогает им делать домашние задания. Детей к ней приводили десятки семей. Малышей оставляли с логопедом один на один, однако иногда 57-летний муж педагога, который занимается строительством, все же приходил на уроки.

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"Женщина подбирала и склоняла детей к сексуальным играм со своим 57-летним мужем. Все это он снимал на камеру мобильного телефона. Правоохранители собрали доказательную базу развращения", - рассказывает пресс-секретарь департамента внутренней безопасности НПУ Олеся Бойко.

Представитель потерпевшей семьи Петр Шерстюк считает собранные правоохранителями доказательства есть "достаточными" для продолжения досудебного расследования.

Подозреваемая все обвинения он отвергает. Говорит, ее с мужем оклеветали.

"Я ни в чем не виновата, нас просто оклеветали. Цель этого клеветы мне неизвестна. Мне скрывать нечего. Откуда у детей такие фантазии, если ничего не было", - заявила женщина.

Так как дело касается детей, заседание проходило за закрытыми дверями. Подозреваемую отправили в СИЗО на два месяца, а суд по ее мужу перенесли на конец недели.

Супруги с Беляевки Одесской области. По данным следствия они под предлогом индивидуальных занятий с дошкольной подготовки детей насиловали их. 53-летняя женщина организовала частные уроки психолога-логопеда по подготовке детей к школе. Однако, как оказалось, женщина склоняла детей к участию в сексуальных играх со своим 57-летним мужчем. Пользуясь беспомощностью детей, муж совершал над ними сексуальное насилие. Свои "развлечения" преступник снимал на мобильный телефон. Чтобы дети не рассказали родителям о развратных "играх", жена педофила прибегала к приемам психологического давления, запугивая их.