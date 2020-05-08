Лежала раздетая на берегу лимана: в полиции рассказали о самоубийстве 14-летней девушки

В Одесской области нашли мертвой пропавшую 14-летнюю Алину Недова из села Роксоланы Овидиопольского района. Фото: od.npu.gov.ua

14-летняя Алина Недова из села Роксоланы Овидиопольского района Одесской области, которую накануне нашли мертвой, покончила с собой. Предварительно - прыгнула с обрыва на берегу Днестровского лимана.

Было ли это доведение до самоубийства - следователи выясняют. И в случае подтверждения факта будут приняты соответствующие меры. Об этом на брифинге заявил начальник областной полиции Олег Бех.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Я просто хочу умереть" - обнародовали предсмертную переписку 14-летней девочки

"К сожалению, это так, девочке - 14 лет. В том, что произошло, подробно необходимо разобраться. Безусловно, мы видим, что это было самоубийство, она еще и разделась перед тем, как совершить этот поступок. Я изучу этот вопрос", - сказал Бех.

Добавил, что дело не закрыто, и сейчас проводятся соответствующие экспертизы.

Алина Недова исчезла 6 мая - ушла из дома и не вернулась. Ее тело нашли на следующий день на берегу Днестровского лимана. Внешних признаков насилия на ее теле не обнаружили. Семья, в которой воспитывалась девочка, в поле зрения полицейских не попадала. По месту жительства характеризуется положительно. Однако в распоряжении журналистов появилась переписка девочки с подругой. В ней она рассказывала о физическом и сексуальном насилии в семье.