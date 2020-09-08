Lexus на скорости влетел в Dаеwoо: пострадали 2 подростка и 2 взрослых

Автор: hk.npu.gov.ua Авария на Харьковщине

8 сентября в Чугуевском районе Харьковской области произошло ДТП. Столкнулись 2 легковушки. Пострадали 4 человека, 2 из них несовершеннолетние. Об этом сообщает полиция Харьковской области.

"55-летний водитель автомобиля Lexus выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с автомобилем Dаеwoо Sens. На момент аварии в автомобиле Deаwoо Sens находилась 36-летняя женщина-водитель, а также двое пассажиров в возрасте 15 лет", - говорится в сообщении.

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Все участники ДТП получили повреждения разной степени тяжести.

В полиции открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Под Киевом на Варшавской трассе произошла смертельная авария. Мотоцикл выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем. Водитель мототранспорта и его пассажирка погибли.