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среда, 12 января 2022 19:52

Летал без прав по встречке: обновили информацию о водителе, который протаранил такси с семьей

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Летал без прав по встречке: обновили информацию о водителе, который протаранил такси с семьей
В Харькове такси попало в смертельное ДТП. Погибли двое мужчин и женщина. Двух маленьких детей госпитализировали. Фото: kh.dsns.gov.ua

34-летнего водителя Kia Optima, который под Харьковом влетел в такси Toyota, в 2021 году привлекали к административной ответственности за управление в нетрезвом состоянии и хранение наркотиков.

Также он имел множество админпротоколов по другим статьям. Об этом на брифинге 12 января рассказал спикер прокурора Харьковской области Дмитрий Чубенко, передает Gazeta.ua.

"Осенью 2021 года на водителя Kia Optima составил три протокола за управление авто в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Они находится на рассмотрении суда. Также на него составлялись протоколы за совершение ДТП, езду без документов, нарушение скоростного режима, выезд на встречную полосу, несоблюдение требований знаков, отсутствие страхования и хранения наркотиков", - рассказал Чубенко.

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Информации, привлекался ли к ответственности когда-то водитель Toyota, пока нет. Информации, чем занимался водитель Kia и куда направлялся утром 12 января, в прокуратуре пока не дали.

На участке трассы, где произошла авария, не было препятствий или повреждений дороги, которые могли бы заставить водителя Kia выехать на встречную полосу. Потому окончательные причины ДТП еще устанавливают.

Были ли трезвыми оба водителя, должны установить эксперты.

Авария произошла 12 января примерно в 8:50 на автодороге Киев – Харьков – Довжанский. Такси влетело в отбойник и повисло.

Погибли оба водителя и пассажирка такси. Тела погибших из изуродованных авто доставали с помощью специнструмента спасатели. Дети, ехавшие в Toyota, в больнице.

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