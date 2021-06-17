Легковушку смяло о столб. Кадры страшной аварии

Легковушка на скорости влетела в столб. Фото: Информатор

В Днепре легковушка Subaru Forester столкнулся с электрической опорой. Водителя и пассажира, которые были на переднем сиденье, зажало металлическими конструкциями покореженной машины.

Авария произошла этой ночью на Набережной Победы, сообщили в пресс-служба ДСНС области.

"Из-за угрозы падения бетонной опоры, к месту происшествия дополнительно привлекли спецтехнику и сотрудников коммунальной службы города. С помощью гидравлического инструмента и маслостанции срезали крышу и переднюю панель приборов автомобиля. Пострадавших вытащили", - говорится в сообщении.

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Раненых доставили в больницы города. Обстоятельства аварии устанавливают правоохранители.

Во вторник, 15 июня, на автодороге М-07 Киев - Ковель произошла авария с участием грузовика Mercedes и легкового автомобиля Volkswagen. В результате столкновения водитель легковушки от травм погиб на месте.