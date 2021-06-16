Грузовик раздавил на остановке легковушка с людьми

На трассе Киев - Одесса грузовик MAN раздавил припаркованный Daewoo Lanos. От травм 65-летняя пассажирка легковушки погибла на месте, 41-летнюю женщину-водителя госпитализировали.

Автор: od.npu.gov.ua На трассе Киев-Одесса грузовик MAN раздавил припаркованный Daewoo Lanos. 65-летняя пассажирка последнего погибла на месте, 41-летнюю водителя госпитализировали

Авария произошла утром 16 июня вблизи поселка Ивановка Одесской области, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Предварительно, 37-летний водитель грузовика заснул за рулем и столкнулся с припаркованным на остановке Daewoo Lanos", - говорят в полиции.

На месте работает следственно-оперативная группа. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

Под Киевом возле села Вита-Почтовая два грузовика раздавили легковушку. Авария произошла из-за проблем с тормозами в одном из грузовиков. Водитель МАЗа видел, что впереди пробка, и начал тормозить, но тормоза не сработали. Грузовик сначала задел эвакуатор, потом Jeep, а в конце догнал Renault - машину раздавило между фурой и бетономешалкой. Водителя Renault освобождали другие водители.