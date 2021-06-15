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вторник, 15 июня 2021 09:59

Легковушку разорвало о грузовик: кадры смертельного столкновения
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Во вторник, 15 июня, на автодороге М-07 Киев - Ковель произошла смертельная авария с участием грузовика Mercedes и легкового автомобиля Volkswagen.

Об этом сообщила патрульная полиция Киевской области.

Фото: Патрульная полиция Киевской области

"На 49 км автодороги, в Бучанском районе произошло ДТП. В результате столкновения водитель легковушки от травм погиб на месте", - говорится в сообщении.

На данном участке движение временно ограничено. Полицейские занимаются его регулированием.

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"Просим вас учесть указанную информацию, быть особенно осторожными. По возможности воздержитесь от поездки по этому маршруту", - призвали правоохранители.

На месте также работают следователи и спасатели.

В Одессе произошла смертельная авария с автомобилем службы такси Uklon. На ул. Черноморского казачества водитель Chevrolet Aveo не справился с управлением и влетел в бетонную стену. От удара автомобиль загорелся. Водитель погиб, его пассажирка - в больнице.

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